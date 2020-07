Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat trotz der aktuellen Verbesserung der Auftragseingänge betont, dass der Wirtschaft noch eine längere Zeit bis zu einer Erholung bevorstehen werde. "Der Nachfragerückgang hat die Industrie hart getroffen", erklärte DIHK-Experte Kevin Heidenreich. "Lediglich die leichte Erholung im Vergleich zum April ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für einen allmählichen Restart der Wirtschaft", betonte er. "Dieser wird allerdings eine Weile dauern."

Die Hälfte der Betriebe in Deutschland rechne frühestens im nächsten Jahr mit einer Rückkehr zur geschäftlichen Normalität. In der neuesten DIHK-Blitzumfrage seien die gesunkene Nachfrage und die Stornierung von Aufträgen durch Kunden die meistgenannten Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Geschäfte der Unternehmen. "Die schlechte Auftragslage schlägt sich dann auch in der langfristigen Planung der Betriebe nieder", erklärte Heidenreich. "Zwei von fünf Unternehmen wollen ihre Investitionsausgaben senken."

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hatte sich im Mai deutlich erholt, allerdings etwas weniger stark als erwartet. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 10,4 Prozent, lagen kalenderbereinigt aber um 29,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, die Daten sprächen dafür, dass die Industrierezession ihren Tiefpunkt durchschritten habe. Der Aufholprozess sei aber noch lange nicht abgeschlossen. Bankvolkswirte blieben ebenfalls zurückhaltend.

July 06, 2020

