Ermuntert von Kurssprüngen an den asiatischen Börsen greifen Anleger auch bei europäischen Aktien beherzt zu. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Montag um jeweils etwa zwei Prozent auf 12.771 und 3361 Punkte. "An den Börsen dominiert einmal mehr das Prinzip Hoffnung", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

