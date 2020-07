2019 haben Wirtschaftsdelikte in der Schweiz einen Schaden von CHF 363 Mio. verursacht. Die durchschnittliche Deliktsumme hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt.Zürich - 2019 haben Wirtschaftsdelikte in der Schweiz einen Schaden von CHF 363 Mio. verursacht. Die durchschnittliche Deliktsumme hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt, von rund CHF 3,3 auf 7,7 Mio. Dabei gerieten öffentliche Institutionen und Kunden am häufigsten ins Visier von Wirtschaftsdelinquenten. Dies zeigt das aktuelle "KPMG Forensic Fraud Barometer".

