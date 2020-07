In den letzten Jahren konnte der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) stets deutlich über den Erwartungen liegende Ergebnisse verbuchen. Die in den Wirtschaftsplänen veranschlagten Zahlen wurden mitunter um einen hohen einstelligen bis sogar zweistelligen Millionenbetrag übertroffen - im letzten Jahr um 7,5 Mio €, 2018 sogar um 23,4 Mio €. In diesem Jahr könnten die Planzahlen aber in etwa eintreffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...