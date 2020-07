FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2450 (2650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES B&M PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 400 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1140 (925) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1690 (1375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS SOFTCAT TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 957 (1050) PENCE - CITIGROUP INITIATES COMPUTACENTER WITH 'BUY' - TARGET 2008 PENCE - CITIGROUP RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 57 (48) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS BHP GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 1450 (1500) P - CREDIT SUISSE RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 200 PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3900 (3700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 159 (157) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DS SMITH TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 310 (350) PENCE - JEFFERIES CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BREWIN DOLPHIN PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 1550 (1470) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6600 (5900) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5400 (5200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4830 (4600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 245 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS BOOHOO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 350 (500) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS TESCO PRICE TARGET TO 276 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES AB FOODS TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 2200 (1800) P - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 500 (440) PENCE - 'OUTPERFORM'



