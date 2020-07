Mainz (ots) - Woche 28/20Di., 7.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF SPORTextra (VPS 17.59/Fub/HD/AD/UT)Bundesliga live1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt 04Relegation, Hinspiel2. Bundesliga - 3. LigaÜbertragung aus dem Max-Morlock-Stadion in NürnbergReporter: Martin SchneiderModeration: Katrin Müller-HohensteinGast: Peter Hyballa In der Halbzeitpause:gegen 19.00 heute (HD/UT)Moderation: Petra Gerster 19.08 Wetter (VPS 19.20/HD/UT)Woche 29/20Sa., 11.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/UT)Bundesliga liveFC Ingolstadt 04 - 1. FC NürnbergRelegation, Rückspiel3. Liga - 2. BundesligaÜbertragung aus dem Audi Sportpark in IngolstadtReporterin: Claudia NeumannModeration: Jochen BreyerGast: Peter Hyballa In der Halbzeitpause:gegen 19.00 heute (HD/UT)Moderation: Barbara Hahlweg 19.08 Wetter (VPS 19.20/HD/UT)Verlängerung und Elfmeterschießen möglichPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4643591