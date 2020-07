Tesla hat bei Den Haag in den Niederlanden am Freitag seinen EU-weit ersten Supercharger-Standort mit den schnelleren V3-Säulen (bis zu 250 kW Ladeleistung) in Betrieb genommen. In Deutschland sind zwei Supercharger-Standorte mit den V3-Ladepunkten im Aufbau. Einschränkend ist aber zu sagen, dass es der erste V3-Supercharger in der derzeitigen EU ist: Bereits im Dezember 2019 hatte Tesla in London ...

Den vollständigen Artikel lesen ...