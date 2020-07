Der Doppelrücktritt bei der Commerzbank kann Aktionäre am Montag nicht beunruhigen. Im Gegenteil: Die Commerzbank-Aktie steht weit vorne an der MDAX-Spitze.Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke hatte am Freitag überraschend angekündigt, den Weg frei zu machen für einen Neuanfang an der Konzernspitze. Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann hatte zeitgleich angekündigt, sein Mandat mit Wirkung zum 3. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...