Das ARD-Politmagazin "Plusminus" zeigt, warum der Photovoltaik-Zubau in Deutschland auf den Dächern nicht richtig in Fahrt kommt. Es sind weniger die Kosten, sondern mehr die bürokratischen und steuerlichen Vorschriften, die etwa Wohnungsbaugesellschaften vor Photovoltaik-Mieterstrommodellen zurückschrecken lässt, oder die engen Regelungen für Eigenverbrauch in Deutschland.Warum werden nicht mehr Dächer in Deutschland mit Solarmodulen belegt? Dieser Frage widmeten sich in der vergangenen Woche das ARD-Politmagazin "Plusminus". Unter anderem Volker Quaschning von der HTW Berlin, Branchenurgestein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...