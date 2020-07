Technologieaktien gehören zu den großen Gewinnern der laufenden Erholung. Die Pandemie hat vielzähligen Unternehmen noch einmal die Bedeutung einer leistungsfähigen IT- und Softwarearchitektur vor Augen geführt. Für Veeva Systems, die wie so viele aufstrebende Techkonzerne in Kalifornien zu Hause ist, könnte Corona am Ende sogar zusätzliches Geschäft bedeuten, so Marcus Wessel im neuen Smart Investor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...