Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts017/06.07.2020/13:20) - Marketing, Technische Dokumentation, Entwicklung, Sales & Support - heutzutage muss ein Unternehmen über alle Abteilungen und in allen Kommunikationskanälen einheitlich kommunizieren, um den internationalen Erfolg zu sichern. Der Schlüssel dazu heißt Terminologie. Das Content-Zeitalter hat uns fest im Griff. Nicht zuletzt, weil die Kunden im Internet immer aktiver selbst nach den Informationen suchen. Umso wichtiger ist es, dass ein Unternehmen bei allen Kontaktpunkten einheitliche und eindeutige Botschaften kommuniziert. Beide Eigenschaften - Einheitlichkeit und Eindeutigkeit - sichern zukunftsbewusste Organisationen durch aktive Terminologiearbeit. Wie geht Terminologie? Als Anbieter der führenden Lösung für Terminologiemanagement wird Kaleidoscope oft gefragt, wie bei der Einführung, Umsetzung und Einhaltung der Terminologie vorgegangen werden soll. Daher starten unsere Spezialisten, Klaus Fleichmann und Angela Penkner, die 6-teilige Webinarreihe "quickTERMinology", in der sie die Grundlagen für erfolgreiche Terminologiearbeit vermitteln. Terminology Tuesdays Die Webinare finden jeweils an einem Dienstag um 14 Uhr statt und zwar am: 21.07.2020: Was ist der Nutzen von Terminologie im Unternehmen? 04.08.2020: Genügt nicht ein Glossar? Von der Excelliste zum Terminologiesystem 11.08.2020: Die Grundlagen der Terminologiearbeit 18.08.2020: Terminologieprozess schlank und effizient aufsetzen 25.08.2020: Concept Maps, Integration, Reporting und andere Terminologie-Power-Features 01.09.2020: Wie überprüfe ich, ob die Terminologie eingehalten wird? Die Inhaltsbeschreibungen für die einzelnen Webinare mit den dazugehörigen Anmeldelinks finden Sie unter: https://bit.ly/3glCn0p Über Kaleidoscope Taking Your Content Global - mit Kaleidoscope spricht Ihr Produkt alle Sprachen! Die Kombination aus jahrzehntelangem Know-how, unseren Softwarelösungen und ausgesuchter marktführender Software unserer Technologiepartner macht das möglich. Gepaart mit dem Full-Service Angebot der eurocom, Österreichs größtem und innovativsten Übersetzungsbüro, bietet Kaleidoscope eine einmalige und unschlagbare Synergie aus Sprache und Technologie! (Ende) Aussender: Kaleidoscope GmbH Ansprechpartner: Arnold Zimmermann Tel.: +43 1 253 5 352 12 E-Mail: arnold@kaleidoscope.at Website: www.kaleidoscope.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200706017

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2020 07:20 ET (11:20 GMT)