Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält nach Angaben ihres Sprechers trotz der jüngsten Diskussion über Lockerungen an den Regeln zur Maskenpflicht fest. "Die Bundeskanzlerin wie die ganze Bundesregierung hat dazu eine ganz klare Haltung: Überall dort, wo im öffentlichen Leben der Mindestabstand nicht gewährleistet sein kann, sind Masken ein wichtiges und aus heutiger Sicht auch weiter unverzichtbares Mittel, um die Infektionszahlen niedrig zu halten, und um unsere Mitmenschen und uns selbst zu schützen". sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

"Ob im Bus, in der U-Bahn oder im Einzelhandel soll es bei der Pflicht bleiben, Masken zu tragen." Dies sei um so wichtiger, als man nun in der Sommerferienzeit sei. Auch Regionen, die möglicherweise sehr geringe Fallzahlen gehabt hätten, bekämen nun Zulauf aus anderen Teilen des Landes. Diese neue Mobilität sei zu begrüßen, betonte Seibert, "aber sie muss einhergehen mit der Beachtung der Regeln, die uns bisher in den vergangenen Monaten im Kampf gegen diese Pandemie so gut gedient haben, nämlich Abstand, Hygieneregeln und eben da, wo es nötig ist, Maskenpflicht". Dies sei "die klare Haltung der Bundeskanzlerin".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2020 07:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.