Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Einzelhandelsumsatz steigt im Mai stark

Der Umsatz im Einzelhandel des Euroraums ist im Mai deutlicher als erwartet gestiegen. Nach Angaben von Eurostat nahm er gegenüber dem Vormonat um 17,8 Prozent zu und lag um 5,1 (April: minus 19,6) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Umsatzzuwachs von 14,0 Prozent prognostiziert. Den für April vorläufig gemeldeten Umsatzrückgang von 11,7 Prozent revidierten die Statistiker auf 12,1 Prozent.

Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt erneut

Der Konjunkturindex des Beratungsunternehmens Sentix für Deutschland ist im Juli zum dritten Mal in Folge gestiegen. Nach Mitteilung von Sentix erhöhte er sich auf minus 10,5 (Juni: minus 17,2) Punkte, wobei die Lagebeurteilung auf minus 40,8 (minus 53,0) Punkte stieg und der Erwartungsindex auf plus 25,5 (plus 27,3) Prozent zurückging.

DIHK: Restart der Wirtschaft wird dauern

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat trotz der aktuellen Verbesserung der Auftragseingänge betont, dass der Wirtschaft noch eine längere Zeit bis zu einer Erholung bevorstehen werde. "Der Nachfragerückgang hat die Industrie hart getroffen", erklärte DIHK-Experte Kevin Heidenreich. "Lediglich die leichte Erholung im Vergleich zum April ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für einen allmählichen Restart der Wirtschaft", betonte er. "Dieser wird allerdings eine Weile dauern."

Villeroy de Galhau: Frankreichs Erholung besser als erwartet

Die Erholung der französischen Wirtschaft von dem coronabedingten Konjunktureinbruch läuft nach Aussage von Francois Villeroy de Galhau, Gouverneur der Banque de France, besser als im Juni prognostiziert. "Die Erholung verläuft mindestens so gut, wie wir erwartet haben, und sogar ein wenig besser", sagte er am Sonntag dem Fernsehsender LCI. Die Banque de France wird am Dienstagmorgen neue Wachstumsprognosen veröffentlichen.

EZB: Erneut keine Nachfrage nach Dollar-Liquidität

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie schon am Freitag kein Gebot erhalten. Der Tender hatte einen Festzinssatz von 0,33 (zuvor: 0,33) Prozent.

Merkel trifft in Streit um Corona-Hilfen EU-Spitzen in Brüssel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will angesichts des Streits um die Corona-Hilfen in Europa am Mittwoch mit den EU-Spitzen in Brüssel zusammenkommen. Auf Einladung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seien Treffen mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli sowie EU-Ratspräsident Charles Michel geplant, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Niedersachsen will Ende August über Maskenpflicht-Aufhebung im Einzelhandel

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat für die Zeit nach den Sommerferien eine Debatte über die teilweise Abschaffung der Maskenpflicht angeregt. "Ich glaube, wir werden weiterhin eine Maskenpflicht im ÖPNV benötigen", sagte der Politiker im ARD-Morgenmagazin.

Söder: Bayern wird auf keinen Fall Maskenpflicht lockern oder abschaffen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das Festhalten an der Maskenpflicht im Freistaat bekräftigt. Bayern werde "auf keinen Fall die Maskenpflicht lockern oder abschaffen", sagte Söder in München. Sie sei "eines der ganz wenigen Instrumente" gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Spahn: Gilead muss Remdesivir auch nach Europa liefern

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das US-Biotechnologieunternehmen Gilead Sciences zur Kooperation bei der Lieferung des Corona-Mittels Remdesivir aufgefordert. "Ich erwarte schon von einem Großkonzern wie Gilead, der auch ansonsten gerne seine Medikamente durchaus auch teuer nach Europa und nach Deutschland verkauft, dass mit der Zulassung in Europa nun auch hier geliefert wird", sagte Spahn im Deutschlandfunk.

Scholz-Pläne für Umbau der Finanzaufsicht sollen bald kommen

Das Bundesfinanzministerium hat die schnelle Vorlage eines neuen Konzeptes für die Finanzaufsicht in Deutschland infolge des Bilanzskandals beim Zahlungsdienstleister Wirecard angekündigt, ohne aber den Zeitpunkt näher eingrenzen zu wollen. "Es muss schnell gehen, man muss aber trotzdem gründlich arbeiten. Das ist das, was ich zur zeitlichen Eingrenzung sagen kann", erklärte Ministeriumssprecherin Kristina Wogatzki bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Union unterstützt Scholz-Vorschläge zur Reform der Finanzaufsicht

Die Union unterstützt die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zum Umbau der Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) infolge des Wirecard-Skandals. "Das unmittelbare Durchgriffsrecht muss die Bafin bekommen, und wir werden eine gesetzliche Änderung unterstützen", sagte die finanzpolitische Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann (CDU), dem Handelsblatt.

Koalition will Leistungen der Pflegeversicherung anheben

Die große Koalition will die Leistungen der Pflegeversicherung anheben. Sie sollten ab dem kommenden Jahr "an die Preisentwicklung angepasst werden und um ein paar Prozentpunkte steigen", sagte der Chef des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), dem Nachrichtenportal The Pioneer. "Das ist schon länger nicht mehr geschehen."

Trotz CO2-Aufschlag bleibt deutscher Gaspreis im Mittelfeld

Die deutschen Gaspreise gehören kaufpreisbereinigt zu den günstigsten in Europa und bleiben trotz des geplanten CO2-Preises im Mittelfeld. Einschließlich aller Steuern und Abgaben wurden hierzulande im zweiten Halbjahr 2019 5,89 Cent pro Kilowattstunde fällig, wie das Vergleichsportal Verivox unter Berufung auf Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Damit lagen sie etwas unter dem EU-Durchschnitt von 6,7 Cent.

Lambrecht: Rechtsstaat in der Corona-Krise hat funktioniert

Trotz der Einschränkungen der Freiheitsrechte zu Beginn der Corona-Pandemie hat in Deutschland aus Sicht von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) der Rechtsstaat funktioniert. "Wir haben sehr verantwortlich gehandelt", sagte Lambrecht im ARD-Morgenmagazin. Zug um Zug seien Einschränkungen, da wo die Möglichkeit bestand habe, wieder gelockert worden. Zudem sei es wichtig gewesen, dass auch die Gerichte entsprechende Entscheidungen getroffen hätten.

Habeck will in Flensburg um Direktmandat der Grünen kämpfen

Grünen-Chef Robert Habeck will bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr für ein Direktmandat im Wahlkreis Flensburg-Schleswig kandidieren. Er empfände es als "große Auszeichnung", wenn die Wähler ihn als Direktkandidat ihn den Bundestag wählen würden, sagte Habeck der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Der Norden hier ist meine Heimat, privat und politisch. Hier hat alles begonnen", sagte er. "Ich würde meiner Heimat gern ein bisschen was zurückgeben."

Scheuer weist Kritik der Länder im Streit um Führerscheinentzug für Raser zurück

Im Streit über die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) und den neuen Bußgeldkatalog hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Kritik der Länder zurückgewiesen. "Schuldzuweisungen zwischen Bund und Ländern nutzen hier gar nichts. Alle zusammen sind in der Verantwortung, denn die Länder haben zahlreiche Änderungen vorgenommen und darüber abgestimmt", sagte Scheuer der Passauer Neuen Presse.

China nimmt regierungskritischen Professor fest

Chinesische Behörden haben am Montag einen Juraprofessor festgenommen, der sich mehrfach regierungskritisch geäußert hat. Xu Zhangrun sei in seiner Wohnung am Rande der Hauptstadt Peking von mehr als 20 Sicherheitskräften abgeholt worden, wie ein Freund des Mannes berichtete. Xu hatte im Februar einen Essay veröffentlicht, in dem er Präsident Xi Jinping vorwarf, eine von Xi geförderte Kultur der Täuschung und Zensur sei mitverantwortlich für die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.