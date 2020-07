Lieferservices für Lebensmittel sind nicht zuletzt durch die Coronakrise immer beliebter geworden. Mit dem Kauf von Postmates will auch Uber weiter in diesen Markt vordringen. Im Zuge der Corona-Pandemie gingen die Buchungen bei Uber deutlich zurück. Das geht aus einem Ergebnisbericht des Unternehmens hervor. Die Nachfrage nach Diensten wie Uber Eats hingegen stieg an. Beim hauseigenen Lieferservice für Lebensmittel konnte Uber im ersten Geschäftsquartal ein Bruttoumsatzwachstum von 54 Prozent verzeichnen. Grund genug für Uber, um weiter in diesen Markt zu investieren...

