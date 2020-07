Vancouver, British Columbia - 6. Juli 2020 - FANDOM SPORTS Media Corp. (CSE: FDM) (OTC: FDMSF) (FRANKFURT: TQ43) ("Fandom Sports" oder das "Unternehmen") freut sich bestätigen zu können, dass derzeit strategische Berater die englische Version der Esports-App für alle Altersgruppen einem Beta-Test unterziehen. Mit der Esports-App von Fandom Sports wird die aktive Interaktion (Engagement) der User im E-Sport revolutioniert; durch die Einbindung von spielerischen Komponenten("Gamifizierung") werden Prognosen ermöglicht und das Engagement der User wird auf allen Plattformen, Spieletiteln und E-Sport-Events optimiert.Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Entwicklung von vielschichtigen Content- und Feature-Strategien, die dafür sorgen, dass die Bedeutung und auch der Spaßfaktor der App für spezifische globale Usergruppen zunehmen. Fandom Sports wird unter anderem Spieletitel wie League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, StarCraft II, NBA 2K20 und Valorant sowie die jeweiligen professionellen Turniere und Zweikämpfe zwischen Influencern hinzufügen.Weitere Beta-Versionen in anderen Sprachen wie Chinesisch und Arabisch sind derzeit in Entwicklung.In China leben 470 Millionen E-Sport-Konsumenten. Darunter versteht man jede Person, die innerhalb eines halben Jahres mindestens ein E-Sport-Spiel "konsumiert" hat. Laut Angaben von iResearch Consulting Group sind rund 76 % dieser Personengruppe männlich.Im Jahr 2019 errichtete Tencent Games seinen Firmensitz in der Region in Dubai, um besser in den Märkten Mittlerer Osten und Nordafrika (MENA-Region) Fuß fassen zu können. Vor kurzem ging die E-Sport-Organisation von Fandom Sports-Board-Mitglied Klaus Kajetski eine Partnerschaft mit Tencent ein. YaLLa Esports ist die ERSTE professionelle E-Sport-Organisation, die sich auf die arabische Welt konzentriert und die Region für Tencents PUBG Mobile World League repräsentiert.David Vinokurov, CEO von Fandom Sports, erklärt: "Bei Fandom Sports kristallisieren sich derzeit eine Reihe von Aktionen heraus. Wir haben eine ganze Reihe von bemerkenswerten Entwicklungen in Planung und stehen aktuell mit zahlreichen potenziellen Partnern und E-Sport-Serviceorganisationen im Gespräch. Wir arbeiten mit Sorgfalt und Weitblick an der Wertsteigerung unseres Unternehmens und konzentrieren uns dabei gleichzeitig auf unsere Vertikalmärkte für alle Altersgruppen und reine Sportwetten. Im Bereich der E-Sportwetten tut sich einiges und dadurch steigen auch die jeweiligen Unternehmen in ihrem Wert. Der Zeitpunkt könnte für die Marke Fandom Esports nicht günstiger sein.""PLAY. PREDICT. GET REWARDED."Bei der Fandom E-Sport-Platform dreht sich alles um Mikrozahlungen mit der Blaze-Blockchain-Technologie, die eine unschlagbare Geschwindigkeit und eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Industrie bietet. Dies ist auf die beispiellose Schnelligkeit und die branchenbestimmende Struktur zurückzuführen. Die Verwendung von Blaze als Zahlungsstruktur für die E-Sport-Platform von Fandom wird Fandom Sports neue Umsatzmöglichkeiten auf Basis von Mikrotransaktionen bieten.Fandom Sports Media ist ein Unterhaltungsunternehmen, das einzigartige, auf Fans fokussierte Inhalte ansammelt, kuratiert und produziert.Nähere Informationen erhalten Sie über:Investor RelationsE-Mail: fandomsportsmedia@gmail.comTel: +1 604 256 6990Haftungsausschluss:Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Informationen nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit und Angemessenheit. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Leistungen dar und gelten nicht als zuverlässig. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren und Unsicherheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Einige dieser Risiken und Unsicherheiten sind möglicherweise in den vom Unternehmen offiziell (auf www.sedar.com) eingereichten Unterlagen beschrieben.Das Unternehmen hat keine Absicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder zu korrigieren. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über FANDOM SPORTS. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise anhand der Verwendung von Wörtern wie "glauben", "erwarten", "rechnen mit", "schätzen", "planen", "in Betracht ziehen", "prognostizieren" oder ähnliche sich auf die Zukunft beziehende Ausdrücke zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Bewertung von Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verfügbar waren, durch FANDOM SPORTS wider. Eine umfassende Beschreibung der nach Einschätzung des Unternehmens wichtigsten Risiken und Unsicherheiten entnehmen Sie bitte den Jahres- und Zwischenabschlüssen von FANDOM SPORTS, die auf SEDAR eingereicht wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse und sollten auch nicht als solche erachtet werden; sie sind auch nicht unbedingt als genaue Angaben des Zeitpunkts, zu dem solche Leistungen oder Ergebnisse erzielt werden, zu werten. Infolgedessen können tatsächliche Ergebnisse und Leistungen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.QUELLE: FANDOM SPORTSDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 