Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das Wirecard-Desaster hat sich desaströs auf die Aktie des Zahlungsabwicklers ausgewirkt. Droht ein genereller Vertrauensverlust in den Markt? Finanzjournalistin und Buch-Autorin Jessica Schwarzer blickt auf die Folgen des Wirecard-Dramas für das Aktieninteresse in Deutschland. Wie Anleger sich generell in der aktuellen Marktlage orientieren können, erklärt die Börsenkennerin im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.