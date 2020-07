BERLIN (Dow Jones)--Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will die Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten deutscher Unternehmen deutlich ausweiten und setzt dabei auf die Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Vorgabe soll statt bislang für nur 105 künftig für 600 Unternehmen gelten, wie eine Ressortsprecherin in Berlin mitteilte. Dies sei einer der Kernpunkte einer Gesetzesreform, die neben Giffey auch das SPD-geführte Justizressort von Christine Lambrecht plant.

Die Familienministerin habe sich dazu auch schon mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgetauscht, so die Sprecherin. Aus dem Kanzleramt verlautete, dass es zu dem Thema weiteren Gesprächsbedarf gebe. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies in der Regierungspressekonferenz am Montag darauf, dass Merkel darauf bereits in der Regierungsbefragung im Bundestag in der vergangenen Woche eingegangen sei. Sie habe sinngemäß erklärt, dass sie dies doch erst einmal mit Giffey bereden wolle, so Seibert.

In Vorständen künftig bei 4 Mitgliedern mindestens 1 Frau

Der Gesetzesentwurf von Giffey und Lambrecht, der sich bereits in der Ressortabstimmung befindet, sieht insbesondere auch Änderungen für die Vorstände vor. Demnach muss in Unternehmensvorständen mit mindestens vier Mitgliedern künftig mindestens eine Frau vertreten sein. Die Änderung soll für Unternehmen aber nicht sofort in Kraft treten. Erst, wenn ein Platz im Vorstand frei werde, muss dieser laut den Plänen bei der Nachbesetzung an eine Frau vergeben werden.

Auf Widerstand stoßen die SPD-Ministerinnen bislang in der Union. So ließ das von Peter Altmaier (CDU) geführte Wirtschaftsministerium Skepsis an den Plänen erkennen. Es sei "richtig", dass man sich bei dem Thema "in enger Abstimmung mit den Ressorts" befinde, erklärte die dortige Sprecherin Beate Baron. Das Wirtschaftsministerium bringe sich hier "konstruktiv" ein.

2017 hatten 70% der Unternehmen für Vorstand noch Quotenziel Null

Seit 2015 müssen börsennotierte Unternehmen, die auch der paritätischen Mitbestimmung unterliegen, mindestens 30 Prozent ihrer Aufsichtsratsposten an Frauen vergeben. Nach Zahlen des Familienministeriums stieg der Frauenanteil in Aufsichtsräten seitdem von damals 25 Prozent auf 32,5 Prozent im Jahr 2017. In diesem Jahr liegt er sogar bei 35,2 Prozent. Bei Unternehmen, die nicht unter die feste Quote fallen, sind nur 19,9 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder weiblich.

In den Vorständen dagegen erhöhte sich der Frauenanteil zwischen 2015 und 2017 lediglich von 6,3 Prozent auf 7,7 Prozent. Etwa 70 Prozent der Unternehmen, die sich Zielgrößen für den Vorstand setzten, meldeten 2017 die Zielgröße Null für Frauen im Vorstand.

