Paris (www.fondscheck.de) - Amundi, größter europäischer Vermögensverwalter, hat auf Xetra den Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF (ISIN LU2109787551/ WKN A2PZDB) gelistet und damit das Angebot an nachhaltigen Investments ausgebaut, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...