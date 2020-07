Ort des Tages: Profi Reifen- und Autoservice GmbH Headquarter. 1904 erfand Continental den "Profilreifen für Automobile". Heute ist das nicht nur bei Österreich's Autofahrern sehr beliebte deutsche Unternehmen von einem reinen Reifenhersteller zu einem der größten Automobilzulieferer der Welt angewachsen. In der Reifenproduktion selbst ist man weltweit die Nummer vier. In diesem Segment hat man 1983 auch den österreichischen Reifenplatzhirsch Semperit übernommen. Dazu beschäftigt man allein mit der Wiener Profi Reifen- und Autoservice GmbH in Österreich 300 Mitarbeiter. Insgesamt ist Continental mit 200.000 Mitarbeitern in vielen weiteren Geschäftsbereichen tätig. So produziert man unter anderem Bremssysteme, ...

