=== *** 01:55 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Earnings Guidance 2Q, Seoul *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 27. Kalenderwoche, Frankfurt *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +10,0% gg Vm zuvor: -17,9% gg Vm 08:00 KR/LG Electronics Inc, Pre-Earnings Guidance 2Q, Seoul *** 09:00 CH/Währungsreserven Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: 816,333 Mrd CHF *** 10:00 EU/Kommission, PK zur Sommer-Wirtschaftsprognose, Brüssel 10:00 DE/Takkt AG, Online-HV 10:00 DE/Elringklinger AG, Online-HV 11:00 DE/LBBW Research, PG (via Webkonferenz) zum "Kapitalmarkt Update" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 750 Mio EUR 14:00 DE/bet-at-home.com AG, Online-HV 15:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Tennessee Business Roundtable 16:00 DE/Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Leitung der Sitzung des VN-Sicherheitsrates (per Videokonferenz) 19:00 US/Fed, Rede (via Webcast) von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung des Exchequer Club 20:00 US/Fed, Teilnahme von Richmond-Fed-Präsident Barkin und San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (beide 2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) an einem Webinar der National Association for Business Economics 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - FR/Banque de France (BdF), Veröffentlichung neuer Wachstumsprognosen - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: Stoxx-50 + NEUAUFNAHME - BHP + HERAUSNAHME - Eni ===

