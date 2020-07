BERLIN (Dow Jones)--Die Nordsee-Anrainer wollen die Offshore-Windkraft deutlich ausbauen und stärker miteinander vernetzen. Bis 2050 könnte die Region mehr als das Zehnfache an Strom produzieren, wie die Nordsee-Energiekooperation NSEC, dessen Vorsitz derzeit Deutschland innehat, und das Bundeswirtschaftsministerium mitteilten. Bislang sind erst 22 Gigawatt an Leistung installiert. Die jährliche Zuwachsrate von derzeit 3 Gigawatt müsse in den kommenden Jahren "beträchtlich erhöht werden", erklärten die Teilnehmer nach einem Ministertreffen am Montag.

Die Nordsee-Anrainer riefen die EU-Kommission daher auf, Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Projekte, angemessene Strommarktregeln und eine verbesserte EU-Finanzierung zu erarbeiten. Streit gibt es zwischen den Ländern derzeit noch über die Nutzung des Meeresbodens, knappe Offshore-Flächen, die Kosten-Nutzen-Verteilung, den Handel zwischen den Ländern oder den Koordinierungsaufwand für die Umsetzung gemeinsamer Projekte. Geklärt werden müssten auch die Ausgestaltung von Offshore-Wind-Ausschreibungen.

Offshore-Branche fordert Differenzverträge statt Ausschreibungen

In einem ersten Schritt wollen die Anrainerstaaten ihre Offshore-Netzplanung und die maritime Raumplanung enger verzahnen. Konkrete Vorschläge dazu sollen in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorliegen. Auch soll eine langfristige Vision für die Rolle des Ökostroms einschließlich der Rolle von Wasserstoff entwickelt werden. Gemeinsame Offshore-Projekte werden "eine wesentliche Rolle bei der Erreichung der Energie- und Klimaziele bis 2050" spielen, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Das heutige Treffen ist der European Green Deal in Aktion", erklärte EU-Energiekommissarin Kadri Simson.

Die deutschen Offshore-Windparkbetreiber fordern unterdessen eine andere Fördersystematik. Statt einer geplanten zweiten Gebotskomponente bei den Ausschreibungen brauche es Differenzverträge, erklärte der zuständige Bundesverband BWO. Anlass war eine entsprechende Empfehlung, die der Bundesrat am Freitag ausgesprochen hatte. Die vom Wirtschaftsministerium vorgeschlagene zweite Gebotskomponente hätte nach BWO-Angaben "massive Risikoaufschläge und steigende Strompreise zur Folge". So wären die Stromerzeugungskosten damit etwa 30 Prozent höher als beim Differenzvertragsmodell. Diese Verträge sichern Betreibern bei niedrigen Strompreisen wie bei der EEG-Umlage garantierte Zahlungen, die Mehreinnahmen bei hohen Strompreisen fließen jedoch an den Verbraucher zurück. Differenzverträge gibt es in mehreren EU-Ländern sowie in Großbritannien.

Im Herbst will die EU-Kommission ihre Strategie zur Offshore-Stromerzeugung vorstellen, für Dezember ist dann das nächste Treffen der Nordsee-Energiekooperation geplant. Für den NSEC-Vorsitz 2021 kandidiert Belgien.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.