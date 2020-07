FRANKFURT (Dow Jones)--Die überraschenden Abgänge von Commerzbank-CEO Martin Zielke und -Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann werden laut Ratingagentur S&P der Bank die Umsetzung des mehrjährigen Restrukturierungsprogramm "Commerzbank 5.0" erschweren.

"Wir erwarten, dass eine überarbeitete Strategie unter einem neuen CEO weitere erhebliche Kostenmaßnahmen bedeuten könnte - zum einen angesichts des anhaltenden Drucks auf Einnahmen und wahrscheinlich höherer Kreditverluste als Folge der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie", teilte S&P Global Ratings am Montag mit.

Der durch die Pandemie verursachte Konjunkturabschwung habe die Umsetzung des Restrukturierungsprogramms, das die Effizienz und die langfristige Tragfähigkeit des Geschäftsmodells der Commerzbank in Deutschland verbessern soll, bereits stark behindert, so die Ratingagentur. Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 habe die Commerzbank im ersten Quartal einen Verlust ausgewiesen und auch den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an ihrer polnischen Tochter mBank abgesagt.

Für 2020 prognostiziert S&P bei der Commerzbank "nur einen kleinen Gewinn", da die Bank wie ihre deutschen und europäischen Wettbewerber einen "signifikanten aber beherrschbaren" Anstieg bei der Risikovorsorge für Kreditverluste aufweisen wird.

Die Ratingagentur geht davon aus, dass eine revidierte Strategie zusätzliche Zweigstellenschließungen beinhalten könnte. Es werde angesichts von Covid-19, starken Wettbewerbs und extrem niedriger Kapitalmarktzinsen in den kommenden Jahren schwieriger für die Bank, ihre im Vergleich zu Wettbewerbern niedrige Profitabilität zu verbessern.

Die Commerzbank hat von S&P ein "BBB+"-Kredit-Rating mit negativem Ausblick. Der Bericht ist laut S&P keine Rating-Aktion.

Am Freitag hatte die Commerzbank mitgeteilt, dass CEO Zielke die Bank spätestens zum Jahresende verlassen wird, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Aufsichtsratschef Schmittmann werde Anfang August abtreten. Der Aufsichtsrat der Bank werde entsprechende Entscheidungen in seiner Sitzung am 8. Juli treffen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2020 09:15 ET (13:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.