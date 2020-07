TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im Juni stärker aufgehellt als erwartet und signalisiert jetzt wieder eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) legte gegenüber dem Vormonat um 11,7 Punkte auf 57,1 Punkte zu, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 50,2 Punkte gerechnet. Im April war der Einkaufsmanagerindex angesichts der Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise im Jahr 2009 abgesackt.



Der Indikator signalisiert damit erstmals seit März wieder eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität. Der Dienstleistungssektor wurde durch das Herunterfahren der wirtschaftlichen Aktivität in Corona-Krise besonders betroffen und profitiert jetzt von Lockerungen. Allerdings haben einige Bundesstaaten wie Texas die Vorgaben zuletzt nach steigenden Infektionszahlen wieder verschärft.



Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Indexstände von über 50 Punkten signalisieren eine wirtschaftliche Belebung, während Werte darunter auf einen Rückgang hinweisen./jsl/jkr/fba

