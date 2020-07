Neuss (ots) - Die AMIRA®-Welt - mit Sitz in Neuss - arbeitet bundesweit mit Apotheken zusammen und ermöglicht dem pharmazeutischen Fachpersonal, kostenlos bereits bekannte oder auch neue innovative Produkte aus dem apothekenüblichen Warensortiment kennenzulernen, zu testen und abschließend zu bewerten.Die Deutsche Seniorenwerbung, ebenfalls mit Sitz in Neuss, ist Experte für Verbraucher im Alter 50 plus. Der Agenturerfolg setzt sich aus der Beratung und Sampling-Kampagnen im Bereich Seniorenmarketing zusammen. Das bekannteste Medium ist die Glückstüte®, die eine hochwertige Papiertüte mit apothekenexklusiven Produktproben und Gesundheitsinformationen für die Zielgruppe 50 plus ist und seit 2012 erfolgreich auf Gesundheits- und Publikumsmessen distribuiert wird. Sie erreichte auf diesem Wege schon mehr als 3,2 Millionen Menschen.Die AMIRA®-Welt und die Deutsche Seniorenwerbung haben sich für eine Kooperation entschieden, um besonders die Vor-Ort-Apotheken zu stärken und deren Angestellten sowie Kundschaft eine Freude zu bereiten. Künftig wird die Glückstüte® deshalb in allen teilnehmenden Apotheken kostenfrei und unverbindlich verteilt. Apothekenmitarbeiter(innen) können die Glückstüte® ab sofort per E-Mail (glueckstuete@amira-welt.de), per Fax (+49 2137 -994 799) oder per Formular (www.amira-welt.de/glueckstuete (http://www.amira-welt.de/glueckstuete)) gratis beziehen und sie kaufunabhängig den Kunden ab 50 Jahren als Zugabe überreichen.AMIRA®-Welt Geschäftsführer Mohammadi Akhabach wertet diesen Schritt als "eine tolle Idee, die es der Generation Gold ermöglicht, die Glückstüte® kennenzulernen sowie eine gute Gelegenheit, sich als Apothekenteam für die Vor-Ort-Apotheke einzusetzen und die Kundenbindung zu stärken".Die AMIRA-Welt ist die größte geschlossene Community im Apothekenmarkt und zählt rund 19.300 verifizierte Apotheker(innen), PTA und PKA. Zu ihren Kommunikationskanälen gehören unter anderem die AMIRA-Box mit Originalprodukten aus dem apothekenüblichen Sortiment, ein Pocket-Magazin mit spannenden Fachartikeln, ein begleitendes Onlinemagazin, eine Community, die Platz zum Austausch bietet, und ein Wissensportal, das nach und nach ausgebaut wird.Mit unseren verschiedenen Marketingmaßnahmen können wir Apothekenmitarbeiter(innen) schnell, einfach und effizient erreichen. Durch unsere Marktforschung gewinnen wir exklusive Einblicke aus der Apotheke.Weitere Informationen- Filmmaterial, das zur Publikation genutzt werden darf: https://vimeo.com/433574620/4786bd985f. Pressekontakt:Amira Media GmbH & Co. KGaANicole PowalaBorsigstraße 941469 NeussTelefon: +49 2137-994 922E-Mail: anfrage@amira-media.deOriginal-Content von: Amira Media GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146021/4644419