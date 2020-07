Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), einer der weltweit führenden Innovatoren im Bereich LED-Produkte und -Technologie, hat bekannt gegeben, dass Fiberli, Anbieter von Beleuchtungslösungen mit Sitz in der Türkei und größter Agrarexporteur der Welt, die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie für die LED-Beleuchtung im Gartenbau einsetzt.

Das natürliche Sonnenlicht ist zwar bekanntermaßen einer der Schlüsselfaktoren für den Wachstumszyklus einer Pflanze, doch die meisten Erzeuger, die mehrere Nutzpflanzen unter Sonnenlicht anbauen, hatten aufgrund ungünstiger saisonaler Bedingungen Schwierigkeiten bei der Regelung der pflanzlichen Wachstumszyklen. Das Ersetzen des Sonnenlichts durch LED-Beleuchtung, die dem natürlichen Sonnenlicht sehr nahe kommt, ermöglicht es den Landwirten, die Wachstumszyklen und die Entwicklung sämtlicher Nutzpflanzenarten ganzjährig in Gewächshäusern und Indoor-Farmen zu kontrollieren.

Die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie von Seoul Semiconductor sind weltweit die ersten LEDs, deren Licht dem Spektrum des natürlichen Sonnenlichts sehr nahe kommt. Die von Fiberli für LED-Beleuchtung im Gartenbau eingesetzten LEDs der SunLike Serie erreichen das volle Spektrum der Lichtwellenlängen von 380 nm bis 740 nm, ähnlich der Spektralkurve des natürlichen Sonnenlichts, und sind mit einer Farbtemperatur von 5000K auf Tageslichtspektren und Farbeigenschaften von CRI97, CQS97, TM30=100 optimiert. In Zusammenarbeit mit Fiberli hat Seoul Semiconductor eine optimale Beleuchtungslösung für den Gartenbau entwickelt, die die Anforderungen an die Lichtquelle für einen effektiven Anbau verschiedenster Nutzpflanzen und Blumen erfüllt.

Fiberli stellt seine innovative Gartenbau-Beleuchtung mit SunLike in einer Demoanlage auf 1500 m2 vor.

"Wir sind stolz darauf, diese innovative LED-Beleuchtung für den Gartenbau in Zusammenarbeit mit Seoul Semiconductor auf den Markt zu bringen. Die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie sind die ersten und einzigen echten Sonnenlicht-LEDs, mit denen Landwirte bessere Erträge und eine gleichbleibend hohe Qualität der Pflanzen sicherstellen können. Wir glauben, dass die Marktnachfrage nach LED-Beleuchtung für den Gartenbau mit SunLike LEDs steigen wird", so Hakan Ozturk, Director von Fiberli.

"Der Markt für Gartenbau-Beleuchtung wächst schnell, und unsere Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie bieten den Kunden beträchtliche Vorteile, um optimale Beleuchtungslösungen für den Gartenbau zu erzielen", erklärte Dr. Kim, CTO und Vice President von Seoul Semiconductor. "Wir freuen uns, dieses LED-Portfolio für den Gartenbau zu erweitern und werden den Kundenstamm weltweit weiter diversifizieren", fuhr Dr. Kim fort.

Die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie wurden durch die Kombination der optischen Halbleitertechnologie von Seoul Semiconductor und der TRI-R-Technologie von Toshiba Materials entwickelt. Toshiba Materials definiert sein ursprüngliches Konzept als "das der Sonne am nächsten kommende Licht für das Wohlbefinden des Menschen". Die TRI-R-Technologie ermöglicht es, das Spektrum des natürlichen Sonnenlichts durch eine weiße LED-Lichtquelle zu reproduzieren. TRI-R ist ein eingetragenes Warenzeichen von Toshiba Material Co., Ltd.

Über Fiberli

Fiberli ist ein Unternehmen für Beleuchtungslösungen mit Sitz in der Türkei. In Zusammenarbeit mit Partnern erforscht und entwickelt das Unternehmen Beleuchtungssysteme, die den Marktanforderungen gerecht werden und den Kunden die besten Lösungen bieten. Fiberli liefert hauptsächlich Beleuchtung für Industrie- und Büroräume, Gewächshäuser, überdachte Bauernhöfe, Parkplätze und Sportanlagen. Auf der Grundlage eines breiten Beleuchtungsportfolios bietet Fiberli seinen Kunden einen differenzierten Service, von der optimalen Beratung über die am besten geeigneten Beleuchtungslösungen bis hin zum Installationsprozess. Weitere Informationen finden Sie unter https://fiberli.com.tr/EN

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierende Dioden (LED) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit, unter Ausschluss des Captive-Markts, besitzt Seoul Semiconductor über 13.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und fertigt innovative LED-Produkte wie SunLike in Massenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist: WICOP eine einfach strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver-Serie die weltweit kleinsten 24-W-DC LED-Treiber; Acrich, die weltweit erste AC-betriebene LED-Technologie für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller AC-LED-verwandten Technologien vom Chip bis zur Modul- und Schaltkreisproduktion, sowie nPola, ein neues LED-Produkt, basierend auf der GaN-Substrat-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen LEDs mehr als die zehnfache Leistung erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

