Am 1. Juli 2020 gab Pudu Robotics, ein Anbieter von Lieferrobotern für den Innenbereich, offiziell den Abschluss einer Series B-Finanzierungsrunde über mehr als 15 Millionen Dollar mit Meituan als exklusivem Investor bekannt. Zhang Tao, CEO von Pudu Robotics, sagte, dass die Finanzmittel hauptsächlich für die Entwicklung von Produkten, die Ausweitung der Vertriebsaktivitäten, die Erkundung neuer Nutzungsszenarien und den Ausbau des ausländischen Marktes verwendet werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200706005404/de/

(Photo: Business Wire)

Pudu Robotics ist ein führender Anbieter von intelligenten Lieferrobotern für den Innenbereich in China. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Robotern und bietet eine Reihe beliebter Lieferroboter an, darunter den PuduBot (Lebensmittelauslieferung), den BellaBot (Lebensmittelauslieferung), den HoloBot (Gebäudeauslieferungsroboter), den HolaBot (Geschirrrückgabe) und den GazeBot (Mehrzweck-Auslieferungsroboter). Der erste in Serie hergestellte Roboter des Unternehmens, der PuduBot, wurde in zahlreichen Szenarien eingesetzt, darunter Restaurants, Hotels, Bürogebäude, Krankenhäuser, Internet-Cafés und Karaoke-Bars, mit Kunden in über 200 Städten in mehr als 20 Ländern. Im Jahr 2019 konnte Pudu Robotics sein dynamisches Geschäftswachstum aufrechterhalten und blieb der führende Anbieter von Robotern für die Lebensmittelauslieferung.

Pudu Robotics verfügt über Kerntechnologien in den Bereichen automatisches Fahren mit niedriger Geschwindigkeit, Robotermotor- und -bewegungssteuerung. Sein F&E-Team hat eine Reihe von proprietären Technologien entwickelt. Bis heute hat das Unternehmen mehrere hundert Kernpatente angemeldet, wobei die Schlüsselpatente mehr als 60 Prozent der Gesamtzahl ausmachen. Der PuduBot für die Lebensmittelauslieferung erhielt den Red Dot Award 2017 "Best of the Best", eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen in der Designbranche.

Meituan agiert nach der Unternehmensleitlinie "Wir helfen Menschen, besser zu essen und besser zu leben" (We help people eat better, live better). Das Unternehmen konzentriert sich auf lokale Dienstleistungen einschließlich Catering und bietet Unternehmen durch angebotsseitige Digitalisierung eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, um den Online-Wandel der Dienstleistungsbranche zu beschleunigen. Die Investitionsrunde mit Pudu Robotics wird es beiden Seiten ermöglichen, ihre Stärken in ihren jeweiligen Bereichen zu kombinieren und zusammenzuarbeiten, um die Erforschung von Dienstleistungen für das tägliche Leben der Menschen und die Lieferroboterindustrie als solche zu fördern.

Pudu Robotics und Meituan haben außerdem Zukunftspläne für die Zusammenarbeit und den Austausch auf dem Gebiet der Robotik und der Digitalisierung von Catering-Dienstleistungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200706005404/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

Ben Zheng

Tel.: +86-400-0826-660

E-Mail: business@pudutech.com