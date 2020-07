Angefeuert von der Rally am chinesischen Aktienmarkt setzte sich heute die Aufwärtstendenz an Europas Börsen fort und hievte auch den Deutschen Aktienindex auf ein zuletzt Anfang Juni erreichtes Niveau. Während zwar die Coronavirus-Infektionen in den USA in die Höhe schnellen, gehen die Todesfälle tendenziell weiter zurück. Damit wird die aktuelle Situation von den Investoren weiterhin als beherrschbar angesehen. Das Virus wird an der Börse zwar als weit verbreitet, jedoch mit einem milden Verlauf ...

