ZÜRICH (Dow Jones)--Mit deutlichen Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Auch bei den Anlegern in der Schweiz hat sich der Konjunkturoptimismus angesichts der sich global deutlich verbessernden Wirtschaftsdaten und staatlicher Stimulierungsprogramme durchgesetzt. In China hatten die Hoffnungen der Anleger für kräftige Kursgewinne gesorgt. Die weiter rasant steigende Zahl an Neu-Infektionen in den USA wurde hingegen weitgehend ausgeblendet.

Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 10.253 Punkte. Alle 20 SMI-Werte verbuchten dabei Kursgewinne. Umgesetzt wurden 42,36 (zuvor: 27,15) Millionen Aktien.

Der SMI blieb allerdings etwas hinter döen anderen Märkten in Europa zurück. Zur Begründung verwiesen Marktteilnehmer auf die stark gewichteten defensiven Werte im Index. Gefragt waren bei den Anlegern vor allem Aktien von Banken und zyklischen Werten. So waren Credit Suisse Tagessieger mit einem Plus von 2,4 Prozent, UBS gewannen 2,0 Prozent. Für die beiden Luxuswerte Swatch und Richemont, deren Geschäftsentwicklung stark von China abhängt, ging es um 1,1 bzw. 1,5 Prozent nach oben. Die Aktien des Technologie-Konzerns ABB verbuchten Aufschläge von 2,3 Prozent.

Hinterher liefen indessen die Aktien des Index-Schwergewichts Nestle. Diese gewannen vergleichsweise moderate 0,8 Prozent. Tagesverlierer waren Alcon mit einem Aufschlag um 0,1 Prozent. Auch Geberit blieben etwas zurück. Dem Hersteller von Sanitätsprodukten hat vor allem im zweiten Quartal die Corona-Pandemie zu schaffen gemacht und zu einem deutlichen Umsatzrückgang geführt. Die Aktie rückte 0,6 Prozent vor.

Bei den Nebenwerten verbesserten sich AMS um 4,0 Prozent. Der Übernahme von Osram durch AMS steht nichts mehr im Wege. Als letzte Kartellaufsicht weltweit gab die EU-Kommission dem Sensorhersteller ohne Auflagen grünes Licht. Der Zusammenschluss sei wettbewerbsrechtlich unbedenklich, hieß es aus Brüssel.

July 06, 2020 11:56 ET (15:56 GMT)

