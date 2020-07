PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine gute Stimmung an Chinas Börsen hat am Montag auch die Anleger an den europäischen Aktienmärkten positiv gestimmt. Laut Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets treiben niedrige Zinsen und die verlockenden Rufe der Pekinger Regierung die chinesischen Sparer in Aktien.



Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit vier Wochen und schloss mit einem Gewinn von 1,69 Prozent bei 3350 Punkten. In Paris rückte der französische Leitindex Cac 40 um 1,5 Prozent auf 5081 Punkte vor. In London ging es für den FTSE 100 um 2,1 Prozent auf 6285 Zähler noch kräftiger aufwärts./edh/fba



EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de