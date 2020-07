EUR/USD wird am Montag um mehr als ein halbes Prozent höher gehandelt. Der Kurs ist von einem wichtigen Widerstand abgeprallt, bleibt aber bei 1,13. EUR/USD 4-Stundenchart EUR/USD wurde am Montag höher gehandelt, da sich die Risikostimmung an den Märkten verbesserte. Der EUR ist eine der Währungen mit der besten Wertentwicklung, die gegenüber allen ...

