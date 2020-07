Der EuroStoxx50 steigt im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit vier Wochen und schliesst mit einem Gewinn von 1,69 Prozent bei 3350,03 Punkten.Paris - Eine gute Stimmung an Chinas Börsen hat am Montag auch die Anleger an den europäischen Aktienmärkten positiv gestimmt. Laut Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets trieben niedrige Zinsen und die verlockenden Rufe der Pekinger Regierung die chinesischen Sparer in Aktien. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 stieg im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit vier Wochen und...

