FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement muss wegen den Belastungen aus der Corona-Pandemie auf das eigene Geschäft umfangreiche Abschreibungen vornehmen. Die in der Konzernbilanz ausgewiesenen Firmenwerte und Gegenstände des Sachanlagevermögens werden insgesamt um etwa 3,4 Milliarden Euro vor Steuern im Wert gemindert, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Wertminderung belaste das Ergebnis, führe aber nicht zu Liquiditätsabflüssen.

Wegen der Corona-Pandemie haben sich die ursprünglichen Geschäftserwartungen in die Zukunft verschoben und sind innerhalb des vorgegebenen Planungszeitraums gesunken, wie die Heidelbergcement AG weiter mitteilte. Zudem gebe es auch konjunkturelle Sondereffekte in einzelnen Ländern, insbesondere in Großbritannien aufgrund des Austritts des Landes aus der Europäischen Union.

Rund zwei Drittel der Wertminderungen beträfen das im Zuge der Hanson-Akquisition erworbene Vermögensportfolio, rund ein Fünftel das aus der Italcementi-Akquisition. Insgesamt entfielen rund die Hälfte der Wertminderungen auf Vermögensgegenstände in Großbritannien.

Langfristig rechnet das Unternehmen aber weiterhin mit guten Geschäftsaussichten. Im zweiten Quartal gebe es allerdings Belastungen durch Absatzrückgänge. Diese könnten mit den im Februar gestarteten Maßnahmen aus dem Aktionsplan Cope teilweise kompensiert werden.

July 06, 2020

