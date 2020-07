Am 25. Februar 2020, drei Wochen vor dem Lockdown, wurden in Berlin die Ergebnisse der Studie "Wie digital ist Deutschland" vorgestellt. Neben vielen anderen Aspekten bietet diese Studie auch eine Antwort auf die Frage nach der Nutzung von Homeoffice und mobilem Arbeiten. Für 84 Prozent der Befragten waren Telearbeit, Homeoffice und mobiles Arbeiten kein Thema. Welches Bild würde sich heute ergeben - rund vier Monate später und mit den Erfahrungen der Corona-Pandemie? Es fällt gerade eine Barriere. Keine Zeitung und kein Medium, das nicht Tipps zur sinnvollen Gestaltung von Homeoffice und Videokonferenzen gibt. Kein Weiterbildungsanbieter, der nicht innerhalb kürzester Zeit ein digitales Notprogramm auflegt. Selbst in den Freizeit-Bereich dringen Videokonferenzen vor und ersetzen Präsenzkontakt, quasi nahtlos von heute auf morgen. Plötzlich geht es. Lange, sehr lange war es in unserer Branche erstaunlich ruhig in Bezug auf digitale Lernformen. Lernen und Weiterbildung sind gedanklich fest verdrahtet mit Präsenzveranstaltungen. Mit Präsenzveranstaltungen, die beim Kunden inhouse oder beim Anbieter oder in einer netten Location durchgeführt werden und hervorragend organisiert sind, die Raum zum Netzwerken und ein angenehmes Rahmenprogramm bieten. E-Learning dagegen begegnet uns höchstens bei ungeliebten Themen wie Arbeitssicherheit, Datenschutz und Compliance.

E-Learning bietet maximale Flexibilität

Dabei ist E-Learning als Methode schon mehr als 20 Jahre bekannt und damit wirklich nichts Neues. Auch boomt die E-Learning-Branche seit vielen Jahren. Um wieviel Prozent wächst die Kunststoffindustrie in Deutschland jährlich? Die E-Learning-Branche glänzt mit einem Umsatz-Wachstum über viele Jahre (siehe Abbildung). Dies spricht für ...

