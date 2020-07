Der Goldpreis hat in den letzten zwölf Monaten um rund ein Drittel zugelegt. Doch ein Vermögensverwalter glaubt, dass dies erst der Anfang eines gigantischen Bullenmarktes ist.? Experte sieht Bullenmarkt bei Gold und Silber bereits gestartet? Mainstream-Anleger noch nicht im Markt? Silber wird Gold übertrumpfenGold hat angesichts der Unsicherheit am Markt in den vergangenen Monaten deutlich zulegen können. Auch wenn an den Börsen nach dem Corona-Crash im März inzwischen wieder freundlichere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...