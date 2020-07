Für Montageaufgaben ist die flexible Roboterprogrammierung bislang noch aufwendig. Das wollen Partner im dem Forschungsprojekt ‚Rob-aKademI', das von Micropsi Industries in Berlin geleitet wird, verbessern. Dazu verwenden sie ein rein digitales Abbild der Produktionsumgebung, also einen digitalen Zwilling. Dieses Abbild - verbunden mit einem speziellen Programmiergerüst - wird in einer physikalischen Simulationsumgebung genutzt, damit Roboter Fähigkeiten für das flexible Montieren lernen. Sie erkunden in der Simulationsumgebung autonom ihre Umgebung, planen darauf aufbauend ihr Verhalten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...