Der Commerzbank steht nach Informationen der Börsen-Zeitung inmitten eines Führungsvakuums die Ankündigung eines Kahlschlags bevor. Wie die Zeitung berichtet, plant der Vorstand, bis Ende 2023 mehr als die Hälfte der bundesweit knapp 1.000 Filialen zu schließen. Außerdem sei der Abbau von knapp 10.000 der zuletzt 32.792 Stellen im Konzern vorgesehen. Darin enthalten seien die im vorigen Herbst publik gemachten Kürzungen. Damals hatte das Institut angekündigt, 200 Filialen zu schließen und 4.300 Stellen abzubauen, was durch die Schaffung von rund 2.000 Stellen an anderer Stelle teilweise kompensiert werden sollte. Das Programm namens "Turnaround" steht nach Informationen der Zeitung am Mittwoch nach Personalfragen auf der Agenda der Aufsichtsräte, anschließend soll eine Aussprache stattfinden. Die Kosten der tiefgreifenden Restrukturierung werden dem Vernehmen nach auf rund 1,3 Milliarden Euro beziffert, was in etwa dem Doppelten des bisher veranschlagten Aufwands entspricht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 KR/LG Electronics Inc, Zwischenbericht 2Q

10:00 DE/Takkt AG, Online-HV

10:00 DE/Elringklinger AG, Online-HV

14:00 DE/bet-at-home.com AG, Online-HV

INDEXÄNDERUNGEN

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: Stoxx-50 + NEUAUFNAHME - BHP + HERAUSNAHME - Eni

DIVIDENDENABSCHLAG

LVMH: 2,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +10,0% gg Vm zuvor: -17,9% gg Vm - CH 09:00 CH/Währungsreserven Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: 816,333 Mrd CHF - US 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 DE/Kuponfestsetzung neuer Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2025 im Volumen von 5 Mrd EUR (Auktion am Mittwoch) 11:00 AT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2030 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2051 im Gesamtvolumen von 1,38 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 im Volumen von 3,75 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Bundesanleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 750 Mio EUR 12:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2041 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.705,50 -0,18 S&P-500-Indikation 3.175,75 -0,09 Nasdaq-100-Indikation 10.615,00 0,03 Nikkei-225 22.566,25 -0,65 Schanghai-Composite 3.376,79 1,32 +/- Ticks Bund -Future 176,14% +5 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.733,45 1,64 DAX-Future 12.728,00 1,28 XDAX 12.743,76 1,27 MDAX 27.060,39 1,73 TecDAX 3.041,57 1,27 EuroStoxx50 3.350,03 1,69 Stoxx50 3.070,78 1,54 Dow-Jones 26.287,03 1,78 S&P-500-Index 3.179,72 1,59 Nasdaq-Comp. 10.433,65 2,21 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,09% +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Konsolidierung der Vortagsgewinne rechnen Händler am Dienstag an den Börsen. Nach dem Sprung auch infolge erneut guter US-Konjunkturdaten sollten sich die Märkte erst einmal beruhigen. Sollten die Daten zur Deutschen Produktion aber besser als erwartet ausfallen, könnte die Rally zumindest im DAX weitergehen, heißt es. Sorgen macht weiter die ungebremste Ausbreitung des Coronavirus in den USA. Zunehmend deutlich wird aber, dass mit landesweiten Stillständen in keinem Fall mehr zu rechnen ist. "Nur sehr wenige Leute glauben noch, dass es noch einmal zu so drakonischen Lockdowns kommt", sagt ein Fondsmanager. Mit lokalen Reaktionen auf neue Virus-Hotspots könne man aber gut leben.

Rückblick: Sehr fest - Konjunkturoptimismus trieb die Börsen nach oben. Die Marktteilnehmer setzten darauf, dass die Pandemie unter Kontrolle bleibe und die Hoffnung auf eine schnelle durchgreifende Wirtschaftserholung schon bald von besseren Daten bestätigt werde. Die Aufschläge bewegten sich zwischen 0,2 Prozent beim Index der Versorgeraktien und bis zu 3,9 Prozent beim Stoxx-Index der Bankenwerte. Tendenziell lagen mit den Hoffnungen auf eine schnelle Wirtschaftserholung konjunktursensible Aktien deutlich stärker im Plus als konjunkturunabhängige Titel. So stieg auch der Index der Autotitel mit einem Plus von 2,6 Prozent überdurchschnittlich stark. Geberit zogen nach neuen Geschäftszahlen um 0,6 Prozent an. Die Analysten von Jefferies stuften den Umsatzrückgang im zweiten Quartal als "überschaubar" ein. In London sackten Boohoo um 23,4 Prozent ab. Händler verwiesen auf einen Bericht der Sunday Times, nach dem die Arbeitsbedingungen des Lieferanten Jaswal Fashions katastrophal seien.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Deutsche Bank gewannen 3,9 Prozent. Infineon und Daimler folgten mit Aufschlägen von jeweils etwa 3 Prozent. Alle diese Titel lagen zwar weiterhin auf Erholungskurs, aber immer noch deutlich unter den Kursen vor der Pandemie. Dagegen markierten SAP und Deutsche Börse neue Allzeithochs: SAP stiegen um 2,5 Prozent auf 130,72 Euro. Die Analysten von Bryan Garnier hatten ihr Kursziel auf 136 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Deutsche Börse legten um 1,3 Prozent zu. Marktteilnehmer erwarten nach den hohen Börsenumsätzen von April bis Juni gute Quartalszahlen des Börsenbetreibers. Verlierer im DAX waren wieder einmal Wirecard, die um 20,6 Prozent auf 2,56 Euro absackten. "Der eine oder andere Marktteilnehmer sieht auch auf dem niedrigen Niveau immer noch Chancen in Positionen auf fallende Kurse", sagte ein Händler mit Blick auf das Insolvenzverfahren. Beiersdorf gaben um 1,9 Prozent nach. Im ersten Halbjahr war der Gesamtumsatz stärker geschrumpft als erwartet, obwohl sich die Marke Tesa relativ gut geschlagen hatte. Für Commerzbank ging es um 7,5 Prozent nach oben. "Mit dem personellen Umbau können neue Wege gegangen werden", so ein Marktteilnehmer. Shop Apotheke stiegen nach "sehr guten" Zahlen auf Allzeithoch. Der Kurs stieg um 8,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Das Geschäft sei von hohen Umsätzen geprägt gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Heidelbergcement gaben 5,5 Prozent nach. Der Baustoffkonzern muss wegen den Belastungen aus der Corona-Pandemie umfangreiche Abschreibungen vornehmen. Die in der Konzernbilanz ausgewiesenen Firmenwerte und Gegenstände des Sachanlagevermögens werden insgesamt um etwa 3,4 Milliarden Euro vor Steuern im Wert gemindert.

USA / WALL STREET

Deutlich fester - Getrieben wurde die gute Stimmung von den sich weiter erholenden Konjunkturdaten. Der Konjunkturoptimismus lenkte die Aufmerksamkeit der Anleger von der steigenden Zahl an Corona-Infektionen in den USA ab. Rückenwind kam zudem aus China, wo die Börsen eine Hausse erlebt hatten. Die meisten Menschen rechneten nicht mehr damit, dass bei einer neuen Coronawelle erneut drakonische Beschränkungen angeordnet würden wie zu Beginn der Pandemie, hieß es. Anleger dürften auch von Investorenlegende Warren Buffett inspiriert worden sein: Seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway geht wieder auf Einkaufstour. Für rund 10 Milliarden Dollar kauft Berkshire Erdgastransport- und -speicherkapazitäten von Dominion Energy. Die B-Aktie von Berkshire Hathaway stieg um 2,1 Prozent. Die Dominion-Aktie knickte hingegen um 11 Prozent ein - belastet von der Aufgabe eines Pipelineprojektes. Tesla sprangen auf ein neues Rekordhoch gestützt von Analystenkommentaren. Der Aktienkurs verbesserte sich um 13,5 Prozent. Uber rückten 6,0 Prozent vor. Der Fahrdienstvermittler baut sein Geschäft mit Essenlieferungen durch einen Milliardenkauf aus. Zudem veröffentlichte Uber Eats starke operative Eckdaten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1312 +0,01% 1,1311 1,1311 +0,9% EUR/JPY 121,45 +0,01% 121,44 121,56 -0,4% EUR/CHF 1,0664 +0,06% 1,0658 1,0643 -1,8% EUR/GBP 0,9045 -0,10% 0,9054 0,9056 +6,9% USD/JPY 107,37 -0,00% 107,37 107,50 -1,3% GBP/USD 1,2506 +0,12% 1,2491 1,2491 -5,6% USD/CNH 7,0097 -0,05% 7,0132 7,0157 +0,6% Bitcoin BTC/USD 9.280,26 0,051 9.275,51 9.258,51 +28,7%

Am Devisenmarkt schlug sich die gute und risikobereite Stimmung in einem schwächeren Dollar nieder. Der Dollar-Index gab 0,4 Prozent nach. Der Euro stieg auf 1,1312 Dollar gegenüber 1,1291 am Montagmorgen. Die Gemeinschaftswährung erhielt nach Einschätzung von Marktteilnehmern zusätzlich Unterstützung von einem Bericht, wonach die Deutsche Bundesbank ihr Anleihekaufprogramm im Zuge des EZB-Kaufprogramms fortsetzen werde.

Der US-Dollar reduziert seine Verluste am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft etwas. Die Devisenanalysten der Bank of America sehen angesichts der steigenden Coronaneuinfektionen in den USA schon bald verstärkt Dollarkäufe als Flucht in vermeintliche Sicherheit. Die aktuelle Konjunkturerholung könne von kurzer Dauer sein, so die Warnung der Experten. "Die aktuelle Erholung entspricht der Schärfe des Zusammenbruchs der Produktion, als die Stillstände begannen", so die Experten. Dies dürfe die Märkte aber nicht überraschen. Selbst bei der Entwicklung eines Impfstoffes dürften die Coronafolgen die Weltwirtschaft über Jahre beschäftigen."

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,46 40,63 -0,4% -0,17 -30,6% Brent/ICE 42,91 43,10 -0,4% -0,19 -31,4%

Am Ölmarkt legte der Brent-Preis mit den Hoffnungen auf eine Konjunkturbelebung und damit eine steigende Nachfrage etwas zu. Dass der staatliche saudische Ölkonzern Aramco die Preise erhöht hatte, sei zwar ein bullisches Signal, aber gleichwohl erwartet worden, sagte Giovanni Staunovo von der UBS. Brent gewann 0,6 Prozent auf 43,05 Dollar je Barrel. WTI notierte indessen 0,1 Prozent leichter bei 40,61 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,10 1.785,18 -0,1% -1,08 +17,6% Silber (Spot) 18,23 18,33 -0,5% -0,10 +2,1% Platin (Spot) 828,70 822,75 +0,7% +5,95 -14,1% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,3% +0,01 -1,4%

Gold profitierte derweil etwas vom schwächeren Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Großbritannien und die EU haben die Wiederaufnahme ihrer Verhandlungen über ihre künftige Beziehung auf Dienstag verschoben. Die für Montag angesetzten Gespräche wurden nach übereinstimmenden Angaben aus Brüssel und London im letzten Moment abgesagt.

POLITIK EUROPA

Der Europarat hat von seinen Mitgliedstaaten ein entschiedenes Vorgehen gegen den Einsatz von Racial Profiling durch die Polizei gefordert. Personenkontrollen allein aufgrund von äußeren Merkmalen wie der Hautfarbe "sind eine spezielle Form der Diskriminierung" und könnten zu "institutionalisiertem Rassismus" führen, warnte die Europarats-Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (Ecri).

AFGHANISTANKRISE

Präsident Aschraf Ghani hat die Gewalt durch die Taliban als "ernsthaftes Problem" für den Friedensprozess bezeichnet.

INNENPOLITIK CHINA

Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hat eine "rigorose" Umsetzung des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes für die Sonderverwaltungszone angekündigt. "Die Regierung von Hongkong wird dieses Gesetz rigoros umsetzen", sagte Lam. Auf Grundlage des Gesetzes kann Peking gegen chinakritische Aktivitäten in Hongkong vorgehen. Der prominente Demokratie-Aktivist Joshua Wong hat die internationale Gemeinschaft zur Solidarität mit der Bevölkerung der Finanzmetropole aufgerufen. Das chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong wirkt sich bereits auf die Schulen aus: Am Montag wies Hongkongs Bildungsbehörde Lehrer an, alle Bücher und weitere Lehrmaterialien aus dem Unterricht zu verbannen, die gegen das umstrittene Gesetz verstoßen könnten.

POLITIK GROSSBRITANNIEN

Die britische Regierung hat neue Sanktionen gegen insgesamt 49 Einzelpersonen und Organisationen angekündigt, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sein sollen. Betroffen seien 25 Menschen und Organisationen aus Russland und 20 aus Saudi-Arabien. Hintergrund der Strafmaßnahmen seien der Tod des regierungskritischen russischen Juristen Sergej Magnizki sowie die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi.

REFORM WIRTSCHAFTSPRÜFUNG GROSSBRITANIEN

Das britische Financial Reporting Council (FRC) fordert von den vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bis 2024 intern die Bilanzprüfung und die Unternehmensberatung in Großbritannien zu trennen. Die Behörde, die für die Aufsicht über die Branche zuständig ist, erklärte, damit sollen potenzielle Interessenkonflikte vermieden sowie die Qualität der Abschlussprüfungen in Großbritannien verbessert werden, wenn das Land seine Zukunft außerhalb der Europäischen Union antritt.

WIRTSCHAFTSPOLITIK USA

Ein US-Gericht hat die vorübergehende Schließung einer umstrittenen Erdöl-Pipeline im Norden des Landes angeordnet. Bundesrichter James Boasberg legte eine Betriebserlaubnis für die Dakota Access Pipeline auf Eis. In seiner Begründung erklärte Boasberg, Umweltauflagen würden nicht eingehalten.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins wie auch die Zielrendite für dreijährige Anleihen bei 0,25 Prozent belassen.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht den Tiefpunkt des durch die Corona-Pandemie ausgelösten Konjunktureinbruchs in Deutschland überwunden. Nach seiner Einschätzung merke jeder inzwischen, dass sich "die wirtschaftlichen Zahlen langsam wieder verbessern", sagte Scholz.

WINDENERGIEBRANCHE DEUTSCHLAND

Über den Ausbau der Windenergie an Land droht neuer Streit. Die Anlagenbetreiber kritisieren eine Änderung im Baurecht, die eigentlich die Schaffung von Wohnraum erleichtern soll. "Es besteht die reale Gefahr (...) einer weiteren Beschneidung der geeigneten Flächen für die Windenergie", erklärte der Präsident des Bundesverbands Windenergie (BWE), Hermann Albers.

HEIDELBERGCEMENT

muss wegen den Belastungen aus der Corona-Pandemie auf das eigene Geschäft umfangreiche Abschreibungen vornehmen. Die in der Konzernbilanz ausgewiesenen Firmenwerte und Gegenstände des Sachanlagevermögens werden insgesamt um etwa 3,4 Milliarden Euro vor Steuern im Wert gemindert, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Wertminderung belaste das Ergebnis, führe aber nicht zu Liquiditätsabflüssen.

VOLKSWAGEN

sieht die Überprüfung durch US-Aufseher infolge des Dieselskandals als abgeschlossen an. Der Abschlussbericht stellt fest, dass Volkswagen seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der US-Aufseher Larry D. Thompson hatte den dritten und letzten Jahresbericht zuvor vorgelegt. Der Bericht enthalte keine neuen Verfehlungen und stelle fest, dass Volkswagen seinen Verpflichtungen aus den zivilrechtlichen Vergleichsvereinbarungen mit dem US-Justizministerium und dem kalifornischen Generalstaatsanwalt nachgekommen sei.

AURELIUS

verkauft ihre Konzerntochter MEZ mit Sitz im baden-württembergischen Herbolzheim an einen Schweizer Unternehmer. MEZ ist ein Anbieter von Handarbeitsprodukten in Europa mit eigener Produktionsstätte in Ungarn und gehörte seit 2015 zu Aurelius.

ADO PROPERTIES

hat nach Ausübung einer Kaufoption die Kontrolle über Consus Real Estate erworben. Ado hält laut Mitteilung nun 65,1 Prozent an der Consus Real Estate AG. Im Rahmen der Abwicklung der Kaufoption gab Ado nach eigenen Angaben 1,946 Millionen neue Aktien aus und übertrug rund 14,692 Millionen bestehende Aktien, die zuvor von Adler Real Estate gehalten wurden, an Aggregate Holdings, im Tausch gegen 69,619 Millionen Aktien von Consus. Infolgedessen hält Aggregate derzeit rund 22,5 Prozent an Ado, und Ado hält derzeit rund 65,1 Prozent an Consus, teilte der Berliner SDAX-Wert mit.

DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG

erhöht im Rahmen einer Privatplatzierung das Grundkapital um bis zu 2,652 Millionen Euro auf bis zu rund 29,176 Millionen Euro. Die Platzierung beginnt am Montag und endet voraussichtlich vor Handelsbeginn am Dienstag.

ENERGIEKONTOR

will ab Dienstag eigene Aktien zurückkaufen. Wie das Unternehmen mitteilte sollen bis zum 30. Juni 2021 maximal 300.000 Wertpapiere erworben werden. Der Gesamtkaufpreis sei auf maximal 9 Millionen Euro begrenzt, so das Bremer Unternehmen weiter. Der Erwerb soll über die Börse erfolgen.

FRAPORT

Am Flughafen Frankfurt wurden in der Woche vom 29. Juni bis zum 5. Juli 251.033 Passagiere abgefertigt. Das ist ein Minus von 83,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

EDF

arbeitet laut einem Bericht der Zeitung Le Monde an einem Kostensenkungsprogramm, mit dessen Hilfe der französische Versorger in den kommenden Jahren 2 bis 3 Milliarden Euro einsparen will.

RECKITT BENCKISER

Der britische Konsumgüterkonzern hat von der US-Umweltschutzbehörde (EPA) grünes Licht für zwei Desinfektionsmittelsprays zur Anwendung auf Oberflächen gegen das Sars-CoV-2-Virus bekommen.

TESLA

Der für seine Provokationen bekannte Tesla-Gründer Elon Musk hat mit dem Verkauf von Satin-Shorts gegen skeptische Anleger gestichelt. Der US-Elektroautobauer nahm auf seiner Webseite rote Shorts mit goldfarbenem Tesla-Logo und der Aufschrift S3XY - für die Modelle S, 3, X und Y - ins Sortiment. Viele Anleger halten Tesla für überbewertet und erwarten für die Zukunft sinkende Aktienkurse.

