Samsung Electronics hat nach ersten Schätzungen den operativen Gewinn im zweiten Quartal um 22,7 Prozent gesteigert. Der Boom des Internets in Zeiten des Homeoffice habe die Nachfrage nach einigen Komponenten so beflügelt, dass der Betriebsgewinn auf 8,1 Billionen Won gestiegen sei, umgerechnet rund 6 Milliarden Euro, teilte der Hersteller von Speicherchips und Smartphones mit. Samsung profitierte auch von einem positiven Einmaleffekt im Bildschirmgeschäft, der Konzern nannte jedoch keine Details. Den Umsatz schätzt Samsung auf 52 Billionen Won, ein Rückgang um 7 Prozent. Analysten hatten mit einem Betriebsgewinn von 6,3 Billionen und Umsätzen von 50,25 Billionen Won gerechnet. Samsung rettet die erhöhte Nachfrage nach Computern, die Koreaner sind deshalb derzeit von der Corona-Krise weniger stark betroffen als viele andere Unternehmen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.169,25 -0,30% Nasdaq-100-Indikation 10.597,50 -0,14% Nikkei-225 22.575,96 -0,61% Hang-Seng-Index 26.215,05 -0,47% Kospi 2.170,00 -0,82% Shanghai-Composite 3.384,84 +1,56% S&P/ASX 200 6.041,50 +0,45%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Australien schließen sich die Anleger den festen US-Vorgaben an, nachdem der Aktienmarkt in Sydney am Vortag den Nachbarbörsen noch klar hinterhergehinkt war. In Schanghai legt der Composite-Index nach dem knapp 6-prozentigen Satz am Montag weiter zu. Laut Marktteilnehmern wirkt hier weiter die über Staatsmedien verbreitete Botschaft, Aktien zu kaufen, weil ein sich verfestigender "gesunder" Bullenmarkt für die Konjunktur wichtiger denn je sei. Der HSI in Hongkong kann seine ebenfalls kräftigen Vortagesgewinne zumindest behaupten. "Chinas Armee privater Käufer scheint perfekt dazu gemacht, die Besorgnis erregenden Schlagzeilen der westlichen Medien über globale Corona-Rekordzahlen zu ignorieren; stattdessen hört sie auf den enthusiastischen Chor einflussreicher staatlicher Medien, die das gleiche bullische Lied singen", kommentiert ein Marktteilnehmer. Samsung Electronics stehen in Seoul im Fokus mit Indikationen für das Zweitquartalsergebnis. Trotz besserer als ertwarteter Zahlen gibt die Aktie um rund 1 Prozent nach. Möglicherweise agieren die Anleger hier nach dem Börsenmotto, gute Nachrichten erst einmal zum Ausstieg zu nutzen, zumal sich die Aktie von ihrem jüngsten Tief im März um einiges erholt hat. Weiter gesucht sind in Hongkong derweil die bereits am Vortag sehr festen Aktien aus der Versicherungssektor. Ping An Insurance verbessern sich um weitere 3,0 Prozent, AIA Group um 1,7 und China Life Insurance um 0,5 Prozent. Die Aktien der Branche gelten als beispielsweise im Vergleich zu Banktiteln als zurückgeblieben.

US-NACHBÖRSE

Die Tesla-Aktie kennt kaum noch ein Halten. Nach dem Kurssprung um 13,5 Prozent im regulären Handel legte die Aktie nachbörslich auf Nasdaq.com um weitere 4,5 Prozent zu auf das neue Rekordhoch 1.433 Dollar. Um 1,9 Prozent nach oben genommen wurden Aerocentury. Der Kurs wurde gestützt von einer Pflichtmitteilung von ATIF Holdings Limited über eine 6,6-prozentige Beteiligung an dem Leasing- und Finanzdienstleister der Luftverkehrsbranche. Dass der Satellitenradioanbieter Sirius XM kurz vor dem Kauf des Internetradioanbieters Stitcher für etwa 300 Millionen Dollar stehen soll, bewegte den Sirius-Kurs kaum. Die Aktie der Stitcher-Mutter E.W. Scripps machte dagegen einen Satz um 6,8 Prozent auf 8,97 Dollar.

WALL STREET

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.287,03 1,78 459,67 -7,89 S&P-500 3.179,72 1,59 49,71 -1,58 Nasdaq-Comp. 10.433,65 2,21 226,02 16,28 Nasdaq-100 10.604,06 2,54 262,17 21,42 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,06 Mrd 0,90 Mrd Gewinner 2.085 1.855 Verlierer 915 1.103 unverändert 63 91

Sehr fest - Getrieben wurde die gute Stimmung von sich weiter erholenden Konjunkturdaten. Der Konjunkturoptimismus lenkte die Aufmerksamkeit der Anleger zugleich von der steigenden Zahl der Corona-Infektionen in den USA ab. Die meisten Menschen rechneten nicht mehr damit, dass bei einer neuen Corona-Welle erneut drakonische Beschränkungen angeordnet würden, hieß es. Rückenwind kam zudem aus China, wo die Börsen eine Hausse erlebt hatten. Die Anleger dürften auch von Investorenlegende Warren Buffett inspiriert worden sein: Seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway geht wieder auf Einkaufstour und kaufte für rund 10 Milliarden Dollar Erdgastransport- und -speicherkapazitäten von Dominion Energy. Die B-Aktie von Berkshire Hathaway stieg um 2,1 Prozent. Die Dominion-Aktie knickte hingegen um 11 Prozent ein, belastet von der Aufgabe eines Pipeline-Projektes. Tesla sprangen nach den jüngsten guten Nachrichten um 13,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 1.372 Dollar. Uber rückten um 6,0 Prozent vor. Der Fahrdienstvermittler baut sein Geschäft mit Essenlieferungen mit einem Milliardenkauf aus und außerdem hatte Uber Eats starke operative Eckzahlen vorgelegt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,4 0,15 -104,6 5 Jahre 0,31 1,1 0,30 -161,6 7 Jahre 0,50 0,4 0,50 -174,3 10 Jahre 0,68 0,8 0,67 -176,5 30 Jahre 1,44 1,0 1,43 -162,6

Staatsanleihen als vermeintliche "sichere Anlagen" waren nicht gefragt. Sinkende Notierungen ließen die Zehnjahresrendite um 0,8 Basispunkte auf 0,68 Prozent steigen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:30 % YTD EUR/USD 1,1304 -0,1% 1,1311 1,1293 +0,8% EUR/JPY 121,50 +0,1% 121,44 121,49 -0,3% EUR/GBP 0,9047 -0,1% 0,9054 0,9040 +6,9% GBP/USD 1,2495 +0,0% 1,2491 1,2493 -5,7% USD/JPY 107,49 +0,1% 107,37 107,58 -1,1% USD/KRW 1194,36 +0,2% 1192,06 1193,83 +3,4% USD/CNY 7,0144 -0,1% 7,0188 7,0332 +0,7% USD/CNH 7,0139 +0,0% 7,0132 7,0299 +0,7% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7505 -0,5% AUD/USD 0,6958 -0,3% 0,6977 0,6972 -0,7% NZD/USD 0,6551 -0,0% 0,6553 0,6557 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.270,26 -0,1% 9.275,51 9.189,01 +28,6%

Die gute und risikobereite Stimmung schlug sich in einem nachgebenden Dollar nieder. Der Dollar-Index gab 0,4 Prozent nach, wei der Dollar als sicherer Hafen nicht gesucht war. Der Euro stieg auf 1,1312 Dollar gegenüber 1,1291 am Montagmorgen. Die Gemeinschaftswährung erhielt nach Einschätzung von Marktteilnehmern auch Unterstützung von einem Bericht, wonach die Deutsche Bundesbank ihr Anleihekaufprogramm im Zuge des EZB-Kaufprogramms wohl fortsetzen wird, nachdem das Bundesverfassungsgericht hierfür im Mai Bedenken angemeldet und Vorbedingungen gestellt hatte. Der Austral-Dollar zeigt sich im asiatischen Handel am Dienstag kaum bewegt von der Zinsentscheidung der australischen Notenbank. Sie hat den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,35 40,63 -0,7% -0,28 -30,8% Brent/ICE 42,82 43,10 -0,6% -0,28 -31,5%

Der Brentpreis legte mit den Hoffnungen auf eine Konjunkturbelebung und damit eine steigende Nachfrage etwas zu. Dass der staatliche saudi-arabische Ölkonzern Aramco die Preise erhöht hat, sei zwar ein bullisches Signal, aber gleichwohl erwartet worden, sagte Giovanni Staunovo von der UBS. Brent gewann 0,6 Prozent auf 43,05 Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI notierte indessen 0,1 Prozent leichter bei 40,61 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.783,24 1.785,18 -0,1% -1,94 +17,5% Silber (Spot) 18,18 18,33 -0,8% -0,15 +1,8% Platin (Spot) 824,25 822,75 +0,2% +1,50 -14,6% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,4% +0,01 -1,4%

Das Gold profitierte etwas vom schwächeren Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt.

MELDUNGEN SEIT Montag 20.00 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia hat wie weithin erwartet ihren Leitzins wie auch die Zielrendite für dreijährige Anleihen bei 0,25 Prozent belassen. "Dieser akkommodierende Ansatz wird so lange beibehalten, wie es erforderlich ist", bekräftigte Notenbankchef Philip Lowe. Die Zinsen würden nicht angehoben, bis es Fortschritte hin zu Vollbeschäftigung gegeben habe und der Rat der Notenbank zuversichtlich sei, dass die Inflation nachhaltig innerhalb der Zielbandbreite von 2 bis 3 Prozent liegen werde.

HONGKONG

Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hat eine "rigorose" Umsetzung des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes für die Sonderverwaltungszone angekündigt. Sie warnte "Radikale" vor "sehr ernsthaften Konsequenzen", sollten sie gegen das seit einer Woche geltende Gesetz verstoßen. Auf Grundlage des Gesetzes kann Peking gegen Aktivitäten in Hongkong vorgehen, die es als subversiv, separatistisch, terroristisch oder als Verschwörung mit ausländischen Kräften einstuft.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Ausgaben privater japanischer Haushalte lagen im Mai 16,2 Prozent unter Vorjahr. Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang um 12,2 Prozent erwartet.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Der Anstieg der Verbrauherpreise im Juni betrug 2,5 Prozent zum Vorjahr. Ökonomen hatten 2,2 Prozent geschätzt.

ÖLTRANSPORT USA

Ein US-Gericht hat die vorübergehende Schließung einer umstrittenen Erdöl-Pipeline im Norden des Landes angeordnet. Bundesrichter James Boasberg legte am Montag eine Betriebserlaubnis für die Dakota Access Pipeline auf Eis. In seiner Begründung erklärte er, Umweltauflagen würden nicht eingehalten. Die für 3,8 Milliarden Dollar erbaute und knapp 1.900 Kilometer lange Pipeline war 2017 in Betrieb genommen worden.

WAFFENHANDEL

China ist dem UN-Vertrag über den Waffenhandel (ATT) beigetreten. Die Unterzeichnung des Abkommens demonstriere Chinas Entschlossenheit, die multilaterale Rüstungskontrolle zu unterstützen, erklärte ein Diplomat. Peking hatte bereits im Juni den Beitritt angekündigt.

