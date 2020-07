Rüsselsheim am Main (ots) -- Komplettservice zur Elektromobilität durch PEUGEOT Händler sowieFree2Move und Kooperationspartner inno2grid- Zahlreiche Ladelösungen durch Easy-Charge inklusive innovativenServices, welche unter anderem Installation von Wall Boxeszuhause erleichtern- Mit Easy-Move entspannte Routenplanung inklusive Ladevorgängen- Dank Easy-Care alles rund um das Thema Service & Wartung immerim Blick Wer sich für ein vollelektrisches Modell oder einen Plug-In Hybriden von PEUGEOT entscheidet, wird von der Löwenmarke umfassend auf dem Weg in die Elektromobilität unterstützt. Dazu hat der französische Autobauer das PEUGEOT Ecosystem mit diversen Serviceangeboten zur Elektromobilität aufgebaut, wie zum Beispiel Easy-Charge, Easy-Move und Easy-Care. Diese beinhalten unter anderem den Zugang zu mehr als 130.000 Ladestationen in Europa und die Planung der Route bis zur nächsten Ladestation. Zudem enthält das Angebot einen Installations- und Wartungsservice der Wall Box für zuhause. Die Rundum-Versorgung erhalten Interessierte über die PEUGEOT Händler mit Unterstützung von Free2Move, dem Mobilitätsdienstleister der Groupe PSA sowie inno2grid, dem Spezialisten für Ladeinfrastruktur.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg in die Elektromobilität von Anfang an begleiten und unterstützen. Durch das PEUGEOT Ecosystem erhalten sie sämtliche Serviceleistungen aus einer Hand."PEUGEOT Ecosystem - umfangreiche ServiceangeboteDer Service Easy-Charge bietet Fahrerinnen und Fahrern ein umfassendes Programm rund um das Thema Laden und Infrastruktur. Dazu gehört beispielsweise ein breites Zubehörangebot, mit dem die Batterie des Fahrzeugs zu Hause oder am Arbeitsplatz einfach aufgeladen werden kann. Dieses reicht von unterschiedlichen Ladekabeln und Adaptern über Wall Boxes mit diversen Kapazitäten wie 7 oder 11 kW.Auf Wunsch können Kundinnen und Kunden zudem einen Rundum-Service bei ihrem PEUGEOT Händler dazubuchen. Darin inkludiert ist die maßgeschneiderte Beratung zum Thema Wall Boxes sowie deren Installation zuhause durch den neuen Kooperationspartner inno2grid.Mit der kostenpflichtigen App Free2Move Services (4,99 Euro monatlich) von Free2Move, dem Mobilitätsdienstleister der Groupe PSA für öffentliche Ladelösungen, erhalten Interessierte Zugang zu mehr als 130.000 Ladestationen in Europa. Dies ist direkt über die App sowie über eine länderübergreifende Ladekarte möglich, die über die App bestellt wird und danach als Zahlungsmittel für Ladestationen zur Verfügung steht. Die für das Fahrzeug kompatiblen Stationen werden auf Wunsch als Liste oder auf der Karte dargestellt. Besonders hervorgehoben werden die nächste Station, die schnellste Station sowie die preisgünstigste Station.Der Service Easy-Move sichert die Mobilität der Automobilbesitzer: Teil der App Free2Move Services ist die Funktion Routenplaner. Mit dieser lassen sich problemlos lange Strecken im Vorfeld planen, denn sie listet verfügbare Ladestationen auf und berechnet die günstigste Route unter Berücksichtigung der verbleibenden Reichweite. Die Route wird auf Wunsch direkt in das Navigationssystem des Fahrzeugs geladen. Zusätzlich informiert der Routenplaner über die Art der Ladesäule sowie über Preise und passt die errechnete Route an, falls die Ladestation besetzt sein sollte.Ergänzend lässt sich über die kostenlose MyPEUGEOT® App der Ladestatus des Elektrofahrzeugs einsehen und ein Zeitrahmen für das Heizsystem oder den Ladevorgang einstellen. Ist außerdem ein Modell mit Verbrennungsmotor gewünscht, beispielsweise für eine besonders lange Fahrt, können Kundinnen und Kunden jederzeit mit dem kostenpflichtigen Mobility Pass (18 Euro monatlich) über die MyPEUGEOT® App und die nachgelagerte Free2Move Rent-Reservierungsplattform ein Fahrzeug mieten und erhalten so ein erweitertes Mobilitätsangebot. Als Zugabe erhalten Nutzerinnen und Nutzer der Option 20 Prozent Rabatt auf alle offiziellen Mietpreise im Free2Move Rent Netzwerk der Groupe PSA. Zusätzlich wird den Kundinnen und Kunden einmalig ein attraktiver Startbonus auf ihrem Punktekonto gutgeschrieben. Der Mobility Pass ist ausschließlich mit einem Leasingvertrag der PSA Bank erhältlich.Der Service Easy-Care umfasst verschiedene Angebote der Löwenmarke, die rundum beim Thema Elektromobilität unterstützen sollen. Über die PEUGEOT Händler sind verschiedene Dienstleistungsverträge einfach hinzubuchbar - ein Pannendienst ist dabei inkludiert. Wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen, erhalten Kundinnen und Kunden nach jeder vorgenommenen Wartung eine Bescheinigung der Batteriekapazität, welche den Weiterverkauf des Fahrzeugs erleichtert. Zudem gibt PEUGEOT auf die Batterie eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern, bezogen auf 70 Prozent der Ladekapazität.Über Free2MoveFree2Move ist eine Marke der Groupe PSA und besitzt eine 130-jährige Expertise im Bereich Mobilität. Das Unternehmen entwickelt für Privat- und Geschäftskunden universelle Lösungen, um die Mobilitätsbedürfnisse und -arten von heute und morgen besser zu managen. Nähere Informationen finden Interessierte unter www.free2moveservices.com/de/ (http://www.free2moveservices.com/de/)Über inno2gridinno2grid ist ein Spezialist für Energie-, Mobilitäts- sowie IT-Lösungen und berät nachhaltige Standorte und Areale. 