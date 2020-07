Nirgendwo in Europa fühlen sich queere Arbeitnehmer in ihrem Job so unwohl wie in Deutschland. Weil sie Angst vor Mobbing und Diskriminierung haben, halten sie ihre sexuelle Identität lieber geheim. Wie Unternehmen ihre LGBTQI+-Mitarbeiter unterstützen können. Zuerst waren da die schrägen Blicke, dann das zerkratzte Auto und schließlich sollte die "Schwuchtel" mal das Fax holen. Vielleicht nur ein Zufall, die Kratzer am Auto ein Versehen, der Spruch ein Witz? Vielleicht. Vielleicht haben seine Kollegen aber auch ein Problem mit Stuart Cameron. Cameron, damals 18 Jahre alt, ist Auszubildender bei Media Markt. Er weiß es zu diesem Zeitpunkt selbst erst...

