Der HICOOL Global Entrepreneur Summit und Entrepreneurship Competition wurde am 15. Mai in Peking, China, ins Leben gerufen. Das Thema für das Jahr 2020 lautet: "Stellen Sie sich Ihre Zukunft vor". Er bietet ein vollständiges unternehmerisches Ökosystem für globale Unternehmer, unterstützt durch zahlreiche weltweit führende Technologieveranstaltungen, deren Ziel es ist, mutige Gründer dazu zu motivieren, ihre Zukunft zu erforschen und zu gestalten.

HICOOL veranstaltet einen globalen Pitch-Wettbewerb in vier Regionen, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und China, mit den Schwerpunkten Künstliche Intelligenz, Big Data, Finanztechnologie, Medizin und Gesundheit, Informationstechnologie der nächsten Generation, Neue Energie, Neue Materialien, Intelligente Ausrüstung, Kulturelle Innovation und andere Bereiche. Jede Region ist in eine Maker Group und eine Growth Group unterteilt. Im Rahmen des Pitch-Wettbewerbs wurden 100 Gewinnerplätze mit einem Gesamtbonus von bis zu 80 Millionen chinesischen RMB und 1 Milliarde RMB Risikokapital eingerichtet. Zusätzlich erhält der siegreiche Projekteigner eine Direktinvestition von 10 Millionen RMB aus Risikokapital.

HICOOL kooperiert mit führenden Unternehmen, Investoren, Universitäten, Verbänden und Medien aus aller Welt, wie z.B. Alibaba Cloud, Sequoia Capital, Baidu, Inc, Xiaomi Corporation, ByteDance, Hillhouse Capital Group, IDG Capital, Northern Light Venture Capital, Tsinghua Alumni Association, Peking University Alumni Association und anderen bekannten Venture-Capital-Institutionen, College-Alumni-Vereinigungen und Medienagenturen.

HICOOL wird darüber hinaus Top-Investoren, bekannte Mentoren und führende Unternehmer einladen, unternehmerische Beratungs- und Inkubationsdienstleistungen für die Pitch-Gewinner zu erbringen und die potenziellen Projekte dabei unterstützen, ihre Medienpräsenz zu erhöhen, Finanzierungsunterstützung zu suchen, potenzielle Partner zu finden und den Unternehmer dabei helfen, Kooperationsmöglichkeiten mit führenden Unternehmen zu finden, um ein mehrstufiges, mehrdimensionales und diversifiziertes internationales Unternehmermodell aufzubauen, um die siegreichen Unternehmer dabei zu unterstützen, in Peking zu leben, zu arbeiten und ihr Geschäft auszuweiten.

Zeitplan des HICOOL Entrepreneurship Competition

15. Mai bis 15. Juli, Globale Projektregistrierung

16. Juli bis 19. Juli, Überprüfung des Teilnehmerprojekts

25. Juli bis 20. August: Globale Vorrunde (TBD)

10. September, Globales Halbfinale (TBD)

11. September, Globale Endrunde (TBD)

12. September, HICOOL 2020 Global Entrepreneur Summit (TBD)

Der HICOOL Global Entrepreneur Summit findet im Shunyi-Distrikt in Peking statt und schafft eine führende Technologieveranstaltung in China im Jahr 2020, die den Unternehmergeist anfacht und Technologieprojekte von Weltklasse in das unternehmerische Ökosystem bringt und auf diese Weise ein optimales industrielles ökologisches Empowerment in China etabliert.

