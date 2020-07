Der Höhenflug von Big Tech mit weiteren Rekordständen hat sich am Montag fortgesetzt. Die Aktie von Amazon überwand die Marke von 3.000 Dollar. Mit 3.059,88 Dollar erreichte Amazon den höchsten Stand seit dem Börsengang 1997. Am Ende stand ein Kursplus von sechs Prozent zu Buche. Geht da noch mehr?Trotz mehr Corona-Neuinfektionen in den USA greifen die Anleger weiter beherzt zu bei Aktien. Futter gab es für die Bullen am Montag von der Konjunkturseite: So hellte sich die Stimmung der US-Dienstleister ...

