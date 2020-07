Die Grünen im Bundestag sprechen sich für umfangreiche Korrekturen am Novellierungsentwurf für das neue Batteriegesetz aus. In einem letzten Woche vom Parlament in den Umweltausschuss verwiesenen Antrag fordert die Fraktion unter anderem eine deutliche Erhöhung des Mindestsammelziel für Gerätebatterien, ein Pfand für Lithium-Akkus sowie Anpassungen bei den Vorgaben für die Rücknahmesysteme. Nach Vorstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...