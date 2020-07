FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Dienstag im Verlauf gut behauptet. Im Anleihehandel wird darauf geschaut, wie stark die Wirtschaft in Deutschland wieder an Fahrt aufnehmen kann. Nachdem die Industrieaufträge in Deutschland für Mai am Montag bereits signalisiert hatten, dass eine Erholung möglicherweise doch etwas länger dauern könnte als bisher gehofft, erholte sich nun auch die Industrieproduktion im Mai nach zwei coronabedingt starken Rückgängen etwas weniger deutlich als erhooft.

Letztlich lautet für Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe, die Botschaft, dass die deutsche Wirtschaft nach dem Lockdown wieder Fahrt aufnehme und damit das Bruttoinlandprodukt wieder auf höhere Niveaus hebe. Die gute Nachricht sei, dass nun im Juni ein kräftiger Produktionszuwachs zu vermelden sein dürfte - dann hoffentlich auch im zweistelligen Prozentbereich. Für das BIP im zweiten Quartal bedeutet dies, dass nach dem massiven Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Leistung im April der Mai wie auch der Juni zumindest Teile davon kompensieren können.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 15 Ticks auf 176,24 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,26 Prozent und das -tief bei 176 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.168 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 134,86 Prozent. Für die Marktstrategen der Helaba liefern die technischen Indikatoren im Tageschart bisher keine eindeutigen Signale. Erste Unterstützungen lokalisieren sie im Bereich bei 175,04/22, in welchem auch das 38,2-Prozent-Retracement der Juni-Aufwärtsbewegung liege. Bei einem Bruch drohten Verluste bis 174,80/90.

