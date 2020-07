Euro/USD: Wann bricht das dünne Eis? Das sind die neuen Ziele!

Völlig erwartungsgemäß hat sich der Euro im Verlauf der letzten Handelstage seitlich ausgerichtet. In meiner jüngsten Ausgabe hatte ich diese Entwicklung bereits so prognostiziert. Dabei konnte die europäische Gemeinschaftswährung keine der beiden Grenzlinien (0.62/0.50-Linie; 1.1326/1.1147 USD) berühren, geschweige denn brechen. Mit dieser Performance unterstreicht der Euro den korrektiven Charakter, in welcher sich das Währungspaar seit einigen Wochen befindet. In meiner Langzeitprognose, vom ...

