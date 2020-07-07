Sveriges Riksbank: CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES

|AUCTION DATE:
|JUL 7, 2020
|START DATE:
|JUL 8, 2020
|MATURITY DATE:
|JUL 15, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|380.0 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD JUL 8-15 2020: 754.3 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 374.3 BLN SEK FOR THE PERIOD JUL 8-15 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON JUL 7 2020, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON JUL 7, 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
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