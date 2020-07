Wachstum wird von Umsatzrally bei Cheech & Chong Bud Farm befeuertVancouver, BC, Kanada, 7. Juli 2020 - LEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF), ein führender Entwickler und Herausgeber von mobilen Spielen für die Gegenkultur, konnte auf den Rekordergebnissen des Monats April aufbauen und seinen Umsatzzuwachs auch im Mai 2020 fortsetzen. Die Ergebnisse wurden nach Abschluss der im Vorfeld angekündigten Qualifizierungstransaktion erzielt; am 17. April 2020 konnte Leaf Mobile die Übernahme der Firma LDRLY (Technologies) Inc. und deren Aktiva - unter anderem Titel wie Bud Farm Idle Tycoon - abschließen. Leaf Mobile ist nun das Mutterunternehmen von LDRLY (Technologies) Inc.ECKDATEN*Alle Beträge sind in kanadischem Dollar (CAD) ausgewiesen.- Die Umsätze im Spielesektor stiegen im Mai 2020 auf 3,6 Millionen Dollar, was einer Steigerung um 0,6 Millionen Dollar oder 20 % gegenüber den Einnahmen im April in Höhe von 3,0 Millionen Dollar entspricht.- Es ist dies der siebente Monat in Folge, in dem wir Umsatzzuwächse in unserem Spieleportfolio verbuchen.- Die Einnahmen aus der Betriebstätigkeit lagen im Mai 2020 bei 0,38 Millionen Dollar (April: 0,36 Millionen Dollar).- Die Einnahmen aus dem Spielegeschäft seit Jahresbeginn werden mit 1,1 Millionen Dollar beziffert.- Der wichtigste Umsatztreiber im Monatsvergleich mit April war Cheech & Chong Bud Farm mit einem Umsatzzuwachs von 490 %; der Monatsumsatz betrug hier 0,6 Millionen Dollar und die Betriebseinnahmen 0,2 Millionen Dollar netto.Chief Executive Officer Darcy Taylor meint: ""Wir können mit Betriebseinnahmen in Höhe von 3,6 Millionen Dollar im Spielegeschäft im Mai unser dynamisches Umsatzwachstum fortsetzen. Das starke Ergebnis der vergangenen zwei Monate baut auf unserem Rekordumsatz in Höhe von 5,6 Millionen Dollar im 1. Quartal 2020 auf und beschert uns per Monat Mai Einnahmen in Höhe von 12,3 Millionen Dollar. Damit haben wir unseren Umsatzrekord des Wirtschaftsjahres 2019 in Höhe von 8,5 Millionen Dollar bereits in den ersten 5 Monaten dieses Jahres übertroffen. Das rasche Wachstum bei den Monatsumsätzen wird vom ersten vollen Monatsergebnis unsers neuesten Titels Cheech & Chong Bud Farm befeuert, der besonders gut aufgenommen wurde und sich besser entwickelt als erwartet. In der Phase nach der Qualifizierungstransaktion von LEAF sollte sich auch der Kommunikationsfluss im Hinblick auf das Geschäftsergebnis einfacher gestalten."Ergebnisse des Spieletitel-Portfolios im Mai 2020Growth Games:- Bud Farm Idle Tycoon erzielte einen Monatsumsatz in Höhe von 2,7 Millionen Dollar und ein Netto-Betriebsergebnis von 0,2 Millionen Dollar. Dieses Ergebnis ist vor allem auf die laufende Investition in die Spielerakquise und auf den starken Gesamt-Monats-ARPDAU* von 1,18 Dollar zurückzuführen.- Cheech & Chong Bud Farm erzielte einen Monatsumsatz in Höhe von 0,6 Millionen Dollar und ein Netto-Betriebsergebnis von 0,2 Millionen Dollar. Es ist der erste volle Umsatzmonat nach der Markteinführung des Spiels am 20. April (Anm.: inoffizieller Feiertag der Gegenkultur). Dank der Zunahme der organischen App-Downloads und der Investition in die Spielerakquise war ein Anstieg bei den täglich aktiven Nutzern (DAU) im Monatsvergleich um 365 % bzw. ein Gesamt-Monats-ARPDAU von insgesamt 0,75 $ zu verzeichnen.*ARPDAU: Durchschnittlicher Umsatz pro täglich aktivem NutzerLegacy Games- Bud Farm 420 und Bud Farm Grass Roots konnten weiterhin mit einem soliden Umsatz in Höhe von 0,30 Millionen Dollar und Netto-Betriebseinnahmen in Höhe von 0,15 Millionen Dollar punkten, die ausschließlich auf den stabilen Aufwärtstrend bei den organischen App-Downloads und den täglich aktiven Nutzern zurückzuführen sind.Über das UnternehmenLEAF Mobile Inc. (TSX.V: LEAF) ist ein führender Entwickler von Handyspielen mit Schwerpunkt Gegenkultur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, das mit LDRLY ein führendes Entwicklungsstudio mit Sitz in Nanaimo (BC) hat, verfügt über eine große Kompetenz in der Entwicklung, der Vermarktung und Herausgabe von eigentumsrechtlich geschützten Handyspielen. Die Kultur von LEAF beruht auf Kreativität, aus Daten abgeleiteten Erkenntnissen und konsequenter Realisierung der Strategie, wodurch das Unternehmen sehr ansprechende Spiele entwickelt, die dem Spieler dauerhaft Freude bereiten. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Spielen hat LEAF konsequent ertragreiche Original- und lizenzierte geschützte Titel auf den Markt gebracht, darunter Cheech & Chong BUD FARM, Bud Farm Idle Tycoon, Bud Farm Grass Roots und Bud Farm 420. Unsere Spiele sind weltweit über den App Store und Google Play erhältlich. LEAF nutzt seine Erfolge in den Bereichen Plattform, Immaterialgüterrechte, Vermarktung, Entwicklung und Datenanalyse, um für sein globales Netz, das aus Spielern, Talenten, Aktionären und mehr besteht, den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen.Nähere Informationen und Aktuelles zu LEAF erhalten Sie unter www.leafmobile.io und über unsere Online-Communitys auf Linkedin, Twitter, Facebook und InstagramKontaktdatenMedienkontakt: media@leafmobile.io, (604) 288-4417Investor Relations: leaf@kincommunications.com (604) 684-63702080 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6E 3R5Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die in dieser Meldung veröffentlichten vorläufigen Monatsergebnisse basieren auf den uns derzeit vorliegenden Daten vor einem allfälligen Abgleich mit den Plattformpartnern.Auch wenn wir diese Ergebnisse für bedeutsam halten, könnten sie dennoch von den tatsächlichen Beträgen abweichen, die wir letztendlich in unserem Quartalsbericht für das per 30. Juni 2020 endende Quartal veröffentlichen. Wir haben nicht die Absicht, diese Schätzungen vor Einreichung unseres Quartalsberichts zu aktualisieren.Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass diese sich als richtig erweisen werden. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in diesen Aussagen unterscheiden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 