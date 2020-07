Berlin (ots) - BookBeat setzt sein starkes Wachstum auch im zweiten Quartal 2020 fort: im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs der Umsatz um 82 Prozent. Das Hauptwachstum entfällt dabei auf die drei Kernmärkte Schweden, Deutschland und Finnland. Im zweiten Quartal wurden zudem zwei neue Kernmärkte an den Start gebracht: Polen und Dänemark sind nun mit lokalen Websites und Apps in der jeweiligen Landessprache sowie eigenen Teams die neuesten Märkte in der BookBeat-Familie. Im April wurde der Meilenstein von 300.000 zahlenden Nutzern überschritten, das Ziel für das Jahr 2020 sind 400.000 zahlende Nutzer und ein Umsatz von 500 Mio. SEK (ca. 48 Mio. Euro)."Unser Ehrgeiz bei BookBeat war schon immer, einen Service zu schaffen, der sich jederzeit und kontinuierlich inhaltlich und technisch weiterentwickeln und den Kundenbedürfnissen anpassen kann. Speziell in diesem Frühjahr haben wir intensiv an der Technologie und Struktur gearbeitet und dank der fokussierten Arbeit des Teams haben wir ein unglaubliches Wachstum erreicht -- in dieser für die ganze Welt so herausfordernden Zeit", sagt Niclas Sandin, CEO der BookBeat Gruppe.Die mittlerweile 80-köpfige Organisation konnte auch im zweiten Quartal und vom Homeoffice aus ihre Entwicklungsarbeit unvermindert fortsetzen. Neben der Übersetzung des Dienstes ins Dänische und Polnische hat BookBeat unter anderem auf dem finnischen Markt mit BookBeat Basic ein Einstiegsangebot für 9,99 EUR gestartet. Im Juni wurde in Schweden als erstem Markt außerdem mit BookBeat Insights ein umfangreiches Datenanalyse-Tool bereitgestellt, mit dem Verlage genaue Detail-Daten zur Nutzung ihrer Hörbuch-Titel abrufen können. BookBeat Insights wird noch in diesem Jahr auch den deutschen Verlagspartnern zur Verfügung stehen."In diesem Frühjahr bestätigte sich nochmal in eindrucksvoller Weise das Bedürfnis der Menschen nach guten Geschichten und einem nutzerfreundlichen, komfortablen Zugang dazu. BookBeat hat im starken Wettbewerb auf unseren verschiedenen Märkten einen festen Platz im Alltag von über 300.000 Menschen eingenommen. Wir sehen den Grund dafür auch darin, dass wir unser Angebot und unseren Dienst ständig überprüfen und im Sinne des Kunden weiterentwickeln. Unser Ziel ist jetzt, nur wenige Jahre nach Beginn unserer Reise mit BookBeat, den Meilenstein von 400.000 zahlenden Nutzern zu überschreiten und einen Umsatz von 500.000 SEK (ca. 48 Mio. Euro) im Jahr 2020 zu erzielen", sagt Niclas Sandin.Pressekontakt:Kathrin RüstigGeschäftsführerinContent, Licensing, PRkathrin.ruestig@bookbeat.comOriginal-Content von: BookBeat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100070847/100851321