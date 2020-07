An seinem Fertigungsstandort in Dingolfing hat BMW das Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion eröffnet. Die Produktion des neuen, integrierten E-Antriebs der fünften Generation wurde symbolisch in Betrieb genommen. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik in einem zentralen Gehäuse zusammengefasst sind. Die neue Generation des BMW E-Antriebs kommt erstmals im neuen BMW iX3 zum Einsatz, der noch im Spätsommer dieses Jahres in China seinen Produktionsstart haben wird. Bei dem E-Antriebssystem werden keine Seltenen Erden mehr benötigt. Die integrierte Bauweise ...

