Berlin (ots) - Donald Duck, Goofy, Micky Maus und Co. gibt es jetzt in jung. Die Abenteuer aus ihrer Jugend erscheinen erstmalig als LTB Comic-Roman. Damit geht diese Sonderreihe aus Walt Disneys Lustiges Taschenbuch (LTB) "Lesespaß" neue Wege. Die Mixtur aus Sprechblasen und Fließtext ist insbesondere für junge Leser sehr reizvoll und steigert die Lesebereitschaft. Den Auftakt der neuen Reihe macht Egmont Ehapa Media am 16. Juli direkt mit zwei Ausgaben gleichzeitig im Handel: "Young Donald Duck" und "Minnie & Daisy Spypower".Global Creative Director Peter Höpfner zur Innovation im Comicsegment: "Mit dem "LTB Lesespaß" bringen wir eine echte Neuerung in den Zeitschriften- und Buchhandel. Diese neue Erzählform aus Entenhausen kombiniert dabei klassische Lesebücher mit Comics. Eine witzige, unterhaltsam und überraschend erzählte Geschichte mit starken Illustrationen - so hat man den (jungen) Donald Duck noch nie gesehen. Ein Vergnügen für kleine und große Donald-Fans, erfährt man doch hier echte Geheimnisse aus der Jugend der beliebtesten Comic-Ente der Welt. Und in ihrem ersten Comic-Roman zeigen auch Minnie & Daisy ganz ungewohnte Seiten...In "Young Donald Duck - vom Pech verfolgt" hat der 12-jährige Donald Duck für sein junges Alter schon mit allerhand Problemen zu kämpfen: Der Hof seiner Großmutter ist in Gefahr und er fühlt sich dazu verpflichtet, ihn zu retten! Das kann jedoch nur gelingen, wenn er es schafft, Schüler an der besten aller Eliteschulen, der PRIMA, zu werden. Allerdings ist das für einen einfachen und mittellosen Jungen wie ihn eine fast unmögliche Aufgabe ...In "Minnie & Daisy Spypower - Doppeltes Dilemma" sind Minnie und Daisy nicht nur die besten Freundinnen, sondern auch die besten Geheimagentinnen! Im ersten Semester an der Emelrich-Erpel-Universität haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt vor fiesen Verschwörungen zu retten. Dafür steht neben den spannenden Herausforderungen des Studentenlebens für die beiden ein straffes Trainingsprogramm auf dem Plan ...Die LTB Sondereihe "Lesespaß" (je 8,99 Euro) erscheint ab dem 16.7.2020 im Handel und Online www.egmont-shop.de (http://www.egmont-shop.de) Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepagewww.lustiges-taschenbuch.de (http://www.lustiges-taschenbuch.de)