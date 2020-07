Die britische Sporteinzelhandelskette JD Sports Fashion Plc (ISIN: GB00BYX91H57) wird keine Schlussdividende an die Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Dienstag bei Vorlage der Jahreszahlen mitteilte. Das Unternehmen zahlt seine Dividende normalerweise in zwei Tranchen aus. Eine Zwischendividende für das letzte Geschäftsjahr (0,28 Pence) wurde bereits ausgeschüttet. Insgesamt wurden im Vorjahr noch 1,71 Pence je Aktie ausgeschüttet. JD Sports warnte ...

